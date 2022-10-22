Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він прокоментував успіхи Сил протиповітряної оборони України.

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"Субота в Україні розпочалася зі шквалу російських ракет, націленого на критичну цивільну інфраструктуру. Частину ми перехопили, інші вразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО для України", – сказав міністр.

Наслідки обстрілів

Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури у різних куточках України. В Укренерго зазначили, що масштаб пошкоджень такий самий або може перевищувати наслідки атак 10 – 12 жовтня.

Українців же закликають продовжувати економити електроенергію.

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