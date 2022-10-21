Відповідну інформацію повідомила німецька компанія Hensoldt 21 жовтня. Станція TRML-4D може виявляти та відстежувати різні типи повітряних цілей – до 1500 одиниць в діапазоні 250 кілометрів.

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В Україну передали станцію для IRIS-T

У межах замовлення компанії Diehl Defence (виробника IRIS-T) на суму у 2 мільйони євро один з радарів TRML-4D вже поставлено Україні, а ще три будуть поставлені протягом декількох місяців,

– повідомила компанія.

В Hensoldt пояснили, що радіолокаційна станція TRML-4D:

використовує новітню радіолокаційну технологію AESA;

здатна виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей;

зокрема, включно з малими, швидкими, низьколітаючими чи маневруючими крилатими ракетами й літаками, а також з вертольотами, що зависають у повітрі.

IRIS-T пройшов бойове хрещення в Україні

Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат на брифінгу в Media Center Ukraine 21 жовтня розповів, що німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T, який отримала Україна, вже себе показав під час останніх обстрілів росіян.

Крайні обстріли, які в нас були: IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Ця інформація щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності й результативності в бойових умовах – пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні, яка буде враховувати її,

– заявив Юрій Ігнат.

Речник пояснив, що не може повідомити, як та де працює система, адже IRIS-T – це ціль номер один для ворога, як і HIMARS. Також речник командування Повітряних сил Збройних Сил пригадав, що:

найближчими місяцями ми отримаємо ще кілька пускових установок;

комплекс має 8 пускових контейнерів;

тобто навіть одна установка, оснащена вісьмома ракетами є доволі потужним засобом, який може знищувати повітряні цілі: крилаті ракети й безпілотники, які летять на нас останнім часом.

Україна очікує на IRIS-T

Варто пригадати, що Україна від Німеччини має отримати чотири системи IRIS-T. Попередньо відомо, що 2 системи надійдуть у 2022 році, ще дві – на початку 2023 року. Одна система вже надійшла в Україну у жовтні 2022 року.

IRIS-T є зенітним ракетним комплексом, який має охолоджувальну інфрачервону головку самонаведення. Він знищує літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Дальність його дії сягає до 40 кілометрів та до 20 кілометрів у висоту, головка самонаведення захоплює цілі з 20 кілометрів.

12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що почалась нова ера ППО в Україні, адже система IRIS-T із Німеччини вже прибула, невдовзі мають бути й NASAMS зі США.

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