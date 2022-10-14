Відповідну інформацію повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні "Єдині новини". За його даними, Україна очікує й на інші системи ППО.

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Системи ППО, які надала Німеччина, вже в Україні

IRIS-T ще в світі немає, Німеччина поставляє його першим в Україну. І вже ця система працює у Збройних силах десь на південному напрямку,

– заявив речник Повітряних сил.

За його словами, Повітряні сили очікують на решту систем, які планує поставити Німеччина.

Варто пригадати, що 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що система IRIS-T із Німеччини вже прибула. Міністр назвав це новою ерою ППО.