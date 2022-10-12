Підписання декларації, ймовірно, відбудеться під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Ідею загальноєвропейської системи протиракетного захисту подав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Низка країн підтримують створення спільної системи ППО

Щонайменше 13 країн готуються до підписання декларації про створення загальноєвропейської системи ППО. За словами дипломатів, окрім Німеччини у проєкті планують взяти участь:

Бельгія,

Болгарія,

Чехія,

Естонія,

Фінляндія,

Норвегія,

Литва,

Латвія,

Румунія,

Словаччина,

Словенія,

Нідерланди.

Своєю чергою, Польща створює власну систему ППО, тому до проєкту не долучатиметься. Ідея загальноєвропейської системи захисту з'явився як пряма реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це переконало країни ЄС, що вони останніми роками дуже економили на ППО.

Нова система повинна забезпечувати захист від балістичних ракет, атак апаратами з малим радіусом дії тощо. Наразі обговорюють варіант закупівлі ізраїльських систем ППО Arrow для об'єднання їх у єдиний "купол" в майбутньому.

Зверніть увагу! Нещодавно Німеччина анонсувала новий пакет допомоги для України, в якому є системи протиповітряної оборони IRIS-T. Одну з 4 обіцяних вже надіслали.

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