Вероятно, подписание декларации состоится во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Идею общеевропейской системы противоракетной защиты подал канцлер Германии Олаф Шольц.
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Ряд стран поддерживают создание общей системы ПВО
По меньшей мере, 13 стран готовятся к подписанию декларации о создании общеевропейской системы ПВО. По словам дипломатов, кроме Германии в проекте планируют принять участие:
- Бельгия,
- Болгария,
- Чехия,
- Эстония,
- Финляндия,
- Норвегия,
- Литва,
- Латвия,
- Румыния,
- Словакия,
- Словения,
- Нидерланды.
В свою очередь Польша создает собственную систему ПВО, поэтому к проекту не будет приобщаться. Идея общеевропейской системы защиты появилась как прямая реакция на полномасштабное вторжение России в Украину. Это убедило страны ЕС, что они в последние годы очень экономили на ПВО.
Новая система должна обеспечивать защиту от баллистических ракет, атак аппаратами с малым радиусом действия. В настоящее время обсуждается вариант закупки израильских систем ПВО Arrow для объединения их в единый "купол" в будущем.
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