Вероятно, подписание декларации состоится во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Идею общеевропейской системы противоракетной защиты подал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Ряд стран поддерживают создание общей системы ПВО

По меньшей мере, 13 стран готовятся к подписанию декларации о создании общеевропейской системы ПВО. По словам дипломатов, кроме Германии в проекте планируют принять участие:

Бельгия,

Болгария,

Чехия,

Эстония,

Финляндия,

Норвегия,

Литва,

Латвия,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Нидерланды.

В свою очередь Польша создает собственную систему ПВО, поэтому к проекту не будет приобщаться. Идея общеевропейской системы защиты появилась как прямая реакция на полномасштабное вторжение России в Украину. Это убедило страны ЕС, что они в последние годы очень экономили на ПВО.

Новая система должна обеспечивать защиту от баллистических ракет, атак аппаратами с малым радиусом действия. В настоящее время обсуждается вариант закупки израильских систем ПВО Arrow для объединения их в единый "купол" в будущем.

Обратите внимание! Недавно Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, в котором есть системы противовоздушной обороны IRIS-T. Одну из 4 обещанных уже отправили.

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