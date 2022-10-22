Про ці та інші втрати ворога повідомили у зведенні ОК "Південь". У відомстві зауважили, що на Південнобузькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Вона все ще залишається стабільно складною, але контролюється нашими військовими.

Читайте також Загроза теракту і вікно можливостей: чи зупинить ЗСУ ситуація на Каховській ГЕС

Окупанти продовжують зазнавати втрат

Упродовж минулої доби українська авіація відпрацювала 10 ударів по скупченню техніки ворога, а також опорних пунктах у Бериславському та Баштанському районах. Крім того, поцілили по позиціях систем ППО окупантів у Каховському районі.

Успішно зі своєю роботою впоралися ракетно-артилерійські підрозділи. Вони виконали 220 вогневих завдань. Внаслідок цього стало відомо, що ворог втратив:

17 бійців,

РСЗВ "Град",

танк,

міномет,

3 одиниці автомобільної бронетехніки,

3 склади боєприпасів у Бериславському районі.

Відомо також про пошкодження 6 броньованих автомобілів і 2 мінометів. У відомстві зазначають, що проводиться додаткова розвідка. З її допомогою зможуть дізнатися остаточні втрати ворога у регіоні.

Крім того, зенітний ракетний підрозділ уразив один зі штурмовиків ворога, яким він намагався атакувати наші позиції. Також вони збили ще й безпілотник типу "Орлан-10", яким окупанти проводили розвідку.

Ворог продовжує бити по звільнених територіях

Як зазначають в ОК "Південь", окупанти продовжують вести оборонні дії. Також загарбники роблять все можливе для того, щоб утримувати позиції, які вони зайняли раніше.

Водночас не припиняються обстріли позицій ЗСУ, а також населених пунктів, розташованих поблизу як лінії фронту, так і тилових районів. По них російські загарбники б'ють з усього наявного озброєння. Використовують для атак окупанти і авіацію, і дрони-камікадзе. Не минулося і без дронів-розвідників, щоб вивідати ситуацію.

Наприклад, нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району, що на правому березі Дніпра, росіяни обстріляли. По Шевченківцях били дроном-камікадзе "Шахід-136". А от по Нововоскресенську – з ЗРК С-300. На щастя, минулося без жертв.

Тричі гелікоптерами вороги атакували Нову Кам'янку та Трифонівку. Зафіксовано ще 5 гелікоптерних ударів по позиціях Сил оборони. Двічі здіймали у небо штурмову авіацію. Що сталося з одним з літаків ми вже розповіли вище.

Увага! Ризик ракетних ударів з акваторії Чорного моря зберігається. У ньому перебувають 10 ворожих суден, з яких 3 – ракетоносії. Вони споряджені 24 ракетами типу "Калібр".

Яка ситуація зараз на Херсонщині

Почнімо з того, що пізно ввечері 21 жовтня на Херсонщині знову пролунали вибухи. Згідно з попередніми даними, їх чули у районі Антонівського мосту. Зауважимо, що це відбувається вже другий день поспіль.

Ми вище згадували про атаки по Бериславському району. Напередодні стало відомо, що у самому Бериславі окупанти припинили діяльність органів "влади". Це вкотре доводить їхню втечу з регіону.

Водночас зауважимо, що росіяни вже почали вивозити дітей з притулку у Херсоні. За попередньою інформацією, їх примусово депортували до Краснодарського краю.

Додамо наостанок важливий момент щодо Каховської ГЕС. Як розповіли у ГУР МО, вороги запланували підрив цього об'єкта ще у квітні. Наразі відомо про те, що вони мінують шлюзи.

Варте уваги – коли ЗСУ звільнять Херсон і Луганщину: дивіться відео