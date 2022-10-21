Своїми думками щодо можливого вибуху на Каховській ГЕС поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також розповів про вплив на перебіг війни як Білорусі, так і Ірану, а також прагнення Росії схилити Україну до переговорів.

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Росіяни можуть планувати масштабний теракт на дамбі Каховської ГЕС, адже відомо, що вороги замінували і дамбу, і енергооб'єкти на ГЕС. Володимир Зеленський вже закликав світ реагувати на такі загрози превентивно. Такі відверто терористичні плани – це спроба зупинити наступ ЗСУ та створити природний щит від українських захисників. Адже, просування ЗСУ на Півдні значне і наші бійці не дозволяють загарбникам просто так втікати з правого берега Дніпра, завдаючи чергових ударів по Антонівському мосту.

Разом з тим, саме плани щодо втечі з правого берега частково пояснюють оголошення воєнного стану Путіним напередодні. Адже західні експерти запевняють, що у найближчі 6 тижнів ЗСУ може здобути значні перемоги і на Півдні, і на Сході України.

Утім, наразі росіяни ще й перекидають сили до Білорусі, таким чином створюючи напругу на північних кордонах України. Водночас експерти запевняють, що наразі ризик повторного наступу на Київ мінімальний. Паралельно Росія активно освоює іранську зброю і Тегеран, схоже, вже навіть не приховує свою участь у війні. Усе це Кремль влаштовує задля спроби знову шантажем схилити Україну до переговорів. І, до слова, президент Туреччини знову активно намагається влаштувати діалог між Зеленським та Путіним.

Тож, про ситуацію на фронті та останні спроби Кремля про щось домовитися – далі і поговоримо.

Росіяни загрожують терактом на Каховській ГЕС

Тож, в останні два дні різко підвищилася риторика з приводу того, що росіяни планують влаштувати теракт на дамбі Каховської ГЕС, щоб зупинити просування ЗСУ на Півдні. Раніше, нагадаю, командувач російських терористів в України Суровікін вже натякав на те, що росіянам можливо доведеться вдатися до непопулярного рішення щодо Херсону. Адже втримати правобережжя Дніпра росіяни вже не здатні, але і просто відступити не можуть, бо це ще більше підірве і так нестабільне становище путінського режиму.

І от напередодні Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором. Такий теракт росіяни можуть влаштувати, коли перекинуть більшість військ на лівий берег Дніпра. Це обмежить можливості для подальшого просування ЗСУ в бік Криму, а також створить для ворогів своєрідний щит. Відповідно, Зеленський закликав Захід реагувати рішуче, адже це буде катастрофа, яка зачепить не лише Херсон, а і все Причорномор'я.

І ще Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС, – Данілов

Пізніше в ГУР Міноборони України підтвердили, що росіяни замінували основну частину Каховської ГЕС ще у квітні, наразі ж мінують шлюзи та опори, а на саму дамбу загнали два КамАЗи, наповнені вибухівкою. Раніше вороги розганяли тези про те, що саме ЗСУ планують підірвати дамбу, щоб створити перешкоду для відступу загарбників з правого берега Дніпра. Звісно, що це не вкладається у жодну логіку, але тут вона окупантам і не потрібна. Вони просто шукають привід реалізувати теракт під чужим прапором.

Тим паче, що ЗСУ дійсно стримують відступ росіян, але використовуючи при цьому зовсім інші методи, причому такі, щоб не зачепити мирне населення. Напередодні вночі, ЗСУ завдали удар по переправі, яку організували окупанти під Антонівським мостом у Херсоні. Сьогодні в ОК "Південь" підтвердили, що дійсно було завдано удару по Антонівському мосту. Втім, вороги одразу ж почали верещати про те, що нібито ЗСУ вдарили по переправі в той момент коли там перебували цивільні.

І отут і розкриваються всі плани загарбників з так званої евакуації мирного населення з Херсонщини в Росію. Нагадаю, що 19 жовтня кремлівський диктатор Путін видав указ про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України. Ним він, по суті розширив повноваження окупаційної влади: дозволив вилучати все, що заманеться для потреб війни. Але головне – положення про воєнний стан дозволяє колаборантам та російським бойовикам примусово евакуювати мирних жителів із правобережжя Херсонщини.

Колаборанти у Херсоні продовжують панікувати

І будьте певні, робиться це не з гуманізму. В той же день колаборант Сальдо заявив, що за попередніми оцінками з правого берега Дніпра планується депортувати близько 60 тисяч мирних жителів. Він додав, що треба примусово вивозити дітей, щоб їх батьки були змушені їхати слідом за рідними.

А тепер згадайте, що на правому березі Дніпра налічується угруповання ворога близько 25 тисяч осіб. Відповідно, їх треба якось вивезти разом із технікою на лівий берег. Адже після ударів ЗСУ по всій логістиці через Дніпро, а потім ще й після вибуху на Кримському мосту, ситуація з постачанням цього угруповання стала критичною. Отже, вороги прекрасно знаючи, що ЗСУ тримають під повним вогневим контролем всі мости та переправи через Дніпро розуміли, що наше командування не дозволить їм просто піти. Тож вони ухвалили рішення прикриватися мирними жителями.

Тобто, на побудованій переправі під Антонівським мостом, яку, до слова, напередодні інспектували двоє колаборантів – Сальдо та Аксьонов – вороги планували перекидати змішані групи. Вони складаються умовно з половини цивільних і половини військових. Розрахунок простий: українські генерали, розуміючи, що на переправі мирне населення, не відкривали б вогонь, а отже були б вимушені дозволити загарбникам втекти.

Але, тут є одна важлива деталь: вороги напередодні заявили, що буцімто евакуація мирного населення через Дніпро відбуватиметься до 20:00, далі починається комендантська година. Тобто цивільним не те що на переправі, але і загалом на вулиці після 20:00 перебувати заборонено. А тепер найголовніше: удар по переправі здійснили близько 23:00. І от тепер спікер ОК "Південь" запевняє, що заяви з боку ворогів про нібито влучення у цивільних, було очікуваним, але загарбники самі вже заплуталися у своїй брехні.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перекинули до Херсонської області до 2 тисяч російських мобілізованих, щоб поповнити втрати. Також у відомстві запевнили, що окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ". Складені також евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

ЗСУ отримали вікно можливостей на Херсонщині

І спроби втечі, і спроби вчинення рашистами теракту на Каховській ГЕС, мають насправді одну причину – наступ ЗСУ. Адже, за даними видання NYT, яке посилається на джерела серед американських офіційних осіб, ЗСУ мають "вікно можливостей" для успіхів на полі бою проти російської армії. Вони зможуть надалі відвойовувати міста на Сході і, потенційно, Херсон. Це вікно можливостей триватиме близько 6 тижнів.

Американські чиновники кажуть, що існує мало шансів на широкомасштабний крах російських сил, який дозволив би Україні захопити ще одну величезну смугу території, як це було на Харківщині. Але окремі російські підрозділи можуть впасти перед постійним тиском з боку України, що дозволить українським військам відвойовувати міста на Сході, а також Херсон, який NYT називає "головним призом" у війні.

Експерти зазначають, що ЗСУ точно розширюватиме свою перевагу найближчими тижнями. Але має це робити вкрай обережно:

з одного боку не до такої міри, щоб надмірно розширювати свої лінії військового постачання, бо це може стати мішенню для російських ракетних ударів,

а з іншого боку, щоб це не створило вразливі місця на оборонних лініях ЗСУ, які зможуть атакувати росіяни.

Що стосується Луганщини, то за словами голови ОВА Сергія Гайдая, наразі найгарячіший напрямок в області – в районі Сватового. Саме там зараз точаться бої, загарбники щільно обстрілюють деокуповані села. Окрім того, за словами Гайдая, росіяни виселяють українців з їх будинків, щоб там розмістити своїх бойовиків. Спочатку відселення відбувалося вздовж лінії фронту на напрямках Кремінна – Сватове, тепер загарбники дісталися міст Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Тож, з огляду на динаміку бойових дій, американські офіційні особи не думають, що буде довга пауза в боях. Сніг не сповільнить бойові дії, а от багнюка пізньої осені – так. Проте згодом, коли земля затвердіє, армії знову зможуть просуватися швидше. Відповідно, наразі і виникло те саме вікно можливостей, про яке ми говорили вище.

І тут є цікава деталь, на якій наголошують у виданні NYT, – українські посадовці досі не діляться більшістю своїх оперативних планів. Крім того, наміри Путіна щодо наступної фази війни важко розгледіти, а регулярні контакти між американцями та росіянами наразі є нечисленними, якщо взагалі є. Відтак, спрогнозувати хід війни зі 100% точністю практично неможливо.

Небезпека з боку Білорусі знову росте

Тим паче, що наразі знову підвищується небезпека з боку Білорусі, адже Росія перекидає туди свої війська та техніку. Сьогодні ж білоруський диктатор Лукашенко відвідав загальновійськовий полігон Обуз-Лісновський у Брестській області, де йому якраз і демонстрували безпілотники нібито білоруського виробництва й іншу військову техніку.

Лукашенко зазначив, що Білорусь продаватиме техніку тим, хто погодиться її купити. Але, очевидно, що готують вони цю зброю для російської армії. Хоча диктатор і цинічно заявив, цитую: "Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди". Далі він взагалі заговорив про те, що нібито не хоче війни і заперечив приховану мобілізацію і підготовку до протистояння у своїй країні. Він знову повторив, що робить все для оборони країни від міфічних планів нападу з боку України та НАТО.

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Втім насправді Лукашенкові дійсно краще не рипатися в бік України. Сьогодні ЗСУ звернулися до громадян і військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України. Українське військо зазначило, що Росія зараз активно втягує білорусів у відкритий напад на Україну.

Під виглядом перевірок у Білорусі почалася прихована мобілізація громадян для комплектування спільного з Росією угруповання військ на кордонах з Україною. Щоби там не казав Лукашенко. Втім, якщо білоруси все ж наважаться нападати на Україну, вони отримають гідну відсіч з усього арсеналу сучасної зброї. І тоді білорусів чекає пекло вже і на їхній території.

Втім, наразі і в британській розвідці, і в Інституті з вивчення війни певні, що білоруське угруповання не готове до наступу. Отже, така ймовірність найближчим часом – мінімальна. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі напередодні повторив, що Білорусь може сконцентрувати живу силу на кордоні, щоб зафіксувати українські сили на Півночі України, а також запобігти їх розгортанню у зоні активних бойових дій на Півдні і Сході України. Мовляв, це єдине на, що здатне нинішнє угруповання ворожих військ на території Білорусі.

Іран уже воює на боці Росії

Втім, маємо ще одну проблему – це іранська зброя, яку отримує Росія, і якою вороги б'ють по енергосистемі України. Очевидно, що таким чином Кремль намагається створити нову хвилю міграції з України. І ЄС вже навіть готується до таких сценаріїв, обіцяючи приймати всіх нужденних.

На жаль, співпраця росіян з іранцями дійсно посилюється. Зокрема, напередодні, речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Росія не просто використовує іранські дрони для ударів по України. На території тимчасово окупованого Криму перебували фахівці з Ірану, які допомагали російським військовим. Він уточнив, що це були інструктори, які надавали технічну підтримку для запуску іранських дронів-камікадзе. Тобто Тегеран зараз бере безпосередню участь у війні в Україні, а не просто постачає зброю.

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Втім, на щастя, ЗСУ наразі все більше удосконалюють нашу протиповітряну оборону. Зокрема, за словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, упродовж останніх двох тижнів ЗСУ демонструють значно кращу майстерність влучання по іранських дронах-камікадзе "Шахід-136", збиваючи 85% безпілотників. Українські військові "набули певного розуміння", як організувати взаємодію і прикриття на певних ділянках, якими засобами їх краще виявляти і знищувати. До того ж західні партнери все ж передають Україні ППО та ПРО. А НАТО обіцяє надати сотні протидронних систем.

Ердоган знову заговорив про переговори

І от на тлі таких новин про постійні невдачі росіян і про їх ймовірний відступ з Херсона, президент Туреччини Реджеп Ердоган знову заговорив про прямі переговори між Путіним та Зеленським. Хоча кілька днів тому, його офіційний представник Ібрагім Калин заявляв, що в Анкарі не бачать реальних шансів на такі переговори.

Тож, Ердоган сьогодні заявив, що найближчими днями знову планує зателефонувати лідерам України та Росії. Він прагне зробити це, щоб обговорити тему переговорного процесу. Ердоган все ще запевняє, що жодна зі сторін від цього миру не програє. А от далі президент Туреччини зважив на одну важливу деталь: за його словами, Путін останнім часом став більш м'яким, а також більш відкритим до переговорів. Хоча, кому це вже цікаво.

Втім, сьогодні з'явилася і ще одна новина: виявилося, що міністр оборони США говорив телефоном з російським міністром Сєргєєм Шойгу щодо війни в Україні. І подробиць щодо цієї розмови поки що не розголошується.

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