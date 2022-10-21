Немає жодних сумнівів, що в нинішній ситуації російський диктатор може дійти до краю. Про це в ефірі 24 каналу заявив політичний експерт, голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.

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Росія може піти на підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС не буде прирівнюватися до використання ядерної зброї, яке є порушенням міжнародних конвенцій. Втім, наслідки будуть ще гіршими, ніж від застосування тактичної ядерної зброї.

Якщо ви питаєте в мене про Путіна, чи це може бути, то згадайте Маріуполь, Бучу. Скільки там вбитих. Можна сумніватися, що Путін неадекват? Немає такого підґрунтя, щоб сумніватися в цьому,

– заявив Валерій Клочок.

Відтак Росія точно може вдатися до цього підриву. Ба більше, ГУР Міноборони повідомляє, що Каховську ГЕС замінували ще у квітні – невдовзі після окупації.

"Тобто всі факти для мене є такими. Єдиний момент, який варто згадати – зараз є багато російських статей про те, що це, мовляв, Росії не вигідно. Зокрема, що Крим не буде отримувати воду. Це брехня, адже в Криму є досвід довгого існування без прісної води з України", – відзначає фахівець.

Відтак він переконаний, що для Путіна та Росії загалом немає питання про загрозу через непостачання води в Крим. За словами експерта, для Путіна в цьому головна мета – завдання Україні якомога більшої шкоди.

Особливо враховуючи, що вони й зараз вдаються до руйнування інфраструктурних об'єктів в Україні. Зокрема, на Сході та Півдні – до руйнування дамб. Вони постійно цим займаються,

– наголошує Клочок.

Росія замінувала Каховську ГЕС: дивіться відео

Путін не збирається залишатися в Україні

Співрозмовник переконаний, що Владімір Путін не збирається залишатися в Україні, адже розуміє, що остаточно тут програв. Тому він хоче лише завдати максимальної шкоди Україні.

Навіть зараз на телеканалах в Росії депутати говорять, що треба знищити електростанції, знищити ТЕЦ, щоб люди замерзали й голодували. Вони це продукують, розуміють, що не можуть виграти, але завдати шкоди хочуть як найбільше,

– заявив Валерій Клочок.

Він переконаний, що зокрема росіяни не збираються залишатися на Херсонщині. Адже під натиском ЗСУ вже навіть для них очевидно, що вони не зможуть там бути.

Росія замінувала Каховську ГЕС: