Про це розповіли 21 жовтня у Головному управлінні розвідки Міноборони. Зазначили, що росіяни передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області.
До речі Україна готова до будь-якого розвитку подій на Каховській ГЕС, – Данілов
"Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор", – написали у розвідці.
Готувалися завчасно
За інформацією ГУР загарбники готують серію терактів на Херсонщині. Серед них – ймовірне руйнування дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської ГЕС.
При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування провели ще в квітні, – заявили у розвідці.
За останній тиждень окупанти додатково розмістили вибухівку у шлюзах та опорах каховської ГЕС. На дамбі встановили 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Транспорт повністю завантажений ящиками з вибухівкою.
До речі Востаннє загинули близько 100 тисяч людей, – МВС про наслідки можливого підриву Каховської ГЕС
Наслідки вийдуть за межі України
У розвідці наголошують, що Росія свідомо готує теракти, які матимуть катастрофічні наслідки. Мовиться про затоплення десятків українських населених пунктів. Під водою опиниться навіть Херсон.
"Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону", – додали у ГУР.
Зверніть увагу – Зеленський про замінування Каховської ГЕС: дивіться відео
Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС: останні новини
- Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, що загарбники готують техногенну катастрофу на Півдні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що коли окупанти підірвуть Каховську ГЕС, то питання води для Криму буде закритим. Водопостачання не вдасться відновити впродовж найближчих 5 – 7 років.
- За словами президента Володимира Зеленського окупанти можуть затопити 80 населених пунктів на Півдні. Крім цього, без води та, відповідно, охолодження реакторів залишиться Запорізька АЕС.
- Експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни підривом ГЕС хочуть прикрити відступ з правого берега Дніпра.
- На думку військового експерта Романа Світана, ворог підривом Каховської ГЕС хоче завадити просуванню українських військових до Криму.