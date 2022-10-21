Об этом рассказали 21 октября в Главном управлении разведки Минобороны. Отметили, что россияне предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами обороны правобережной части Херсонской области.
Кстати Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС, – Данилов
"Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор", – написали в разведке.
Готовились заранее
По информации ГУР захватчики готовят серию терактов в Херсонской области. Среди них – вероятное разрушение дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской ГЭС.
При этом, подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по минированию провели еще в апреле,
– заявили в разведке.
За последнюю неделю оккупанты дополнительно разместили взрывчатку в шлюзах и опорах Каховской ГЭС. На дамбе установили 2 военных тентованных "КамАЗа" без водителей. Транспорт полностью загружен ящиками со взрывчаткой.
Кстати В последний раз погибли около 100 тысяч человек, – МВД о последствиях возможного подрыва Каховской ГЭС
Последствия выйдут за пределы Украины
В разведке отмечают, что Россия сознательно готовит теракты, которые будут иметь катастрофические последствия. Речь идет о затоплении десятков украинских населенных пунктов. Под водой окажется даже Херсон.
"Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", – добавили в ГУР.
Обратите внимание – Зеленский о заминировании Каховской ГЭС: смотрите видео
Россияне могут взорвать Каховскую ГЭС: последние новости
- Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что захватчики готовят техногенную катастрофу на Юге.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что когда оккупанты взорвут Каховскую ГЭС, то вопрос воды для Крыма будет закрытым. Водоснабжение не удастся восстановить в течение ближайших 5 – 7 лет.
- По словам президента Владимира Зеленского оккупанты могут затопить 80 населенных пунктов на Юге. Кроме этого, без воды и, соответственно, охлаждения реакторов останется Запорожская АЭС.
- Эксперты американского Института изучения войны считают, что россияне подрывом ГЭС хотят прикрыть отступление с правого берега Днепра.
- По мнению военного эксперта Романа Свитана, враг подрывом Каховской ГЭС хочет помешать продвижению украинских военных в Крыму.