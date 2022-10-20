В частности, советник Офиса Президента Михаил Подоляк расписал пункты плана Суровикина.

Внимание Херсон может быть затоплен, а ЗАЭС – остаться без воды: Россия заменяла Каховскую ГЭС

Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС:

Минирование дамбы и трансформаторов. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и перекрыть собственное отступление.

"Россия готовит техногенную катастрофу", – резюмировал Подоляк.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский сегодня также сообщал, что Россия планирует обвинить Украину в подготовке удара по дамбе Каховской ГЭС. Это провокация, поскольку дамбу заминировали оккупанты.

Россия уже все подготовила к возможному теракту

По данным ОП, на станции больше нет украинских работников. Вместо них работают россияне, полностью контролирующие станцию.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС приведет к разрушительным экологическим, гуманитарным и техногенным последствиям и вполне может стать исторической катастрофой.

Украинская сторона настаивает на том, что нужно немедленно отправить на ГЭС международную наблюдательную миссию, а также вернуть украинский персонал. И, конечно, обеспечить разминирование дамбы и агрегатов.

Что известно о возможном заминировании Каховской ГЭС

Командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин на днях анонсировал, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" по Херсонской области.

Суровикин также обвинил Украину в якобы подготовке ударов по Каховской ГЭС. Следует понимать, что "предупреждение" оккупантов является фактически анонсом их же действий.

В СНБО отметили, что разрушение Каховской ГЭС в первую очередь навредит оккупантам, ведь если они действительно разрушат дамбу, то о поставках воды в Крым, который они временно контролируют, речи быть не может.

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