Зокрема, радник Офісу Президента Михайло Подоляк розписав пункти плану Суровікіна.

Увага Херсон може бути затоплений, а ЗАЕС – залишитись без води: Росія замінувала Каховську ГЕС

Справжній "план Суровікіна" щодо Каховської ГЕС:

Мінування дамби і трансформаторів. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до Росії. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ та перекрити власний відступ.

"Росія готує техногенну катастрофу", – резюмував Подоляк.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський сьогодні також повідомляв, що Росія планує звинуватити Україну у підготовці удару по дамбі Каховської ГЕС. Це провокація, оскільки дамбу замінували окупанти.

Росія уже все підготувала до можливого теракту

За даними ОП, на станції більше немає українських працівників. Замість них працюють росіяни, які повністю контролюють станцію.

Підрив дамби Каховської ГЕС матиме руйнівні екологічні, гуманітарні та техногенні наслідки і цілком може стати історичною катастрофою.

Відтак, українська сторона наполягає на тому, що потрібно негайно відправити на ГЕС міжнародну спостережну місію, а також повернути український персонал. І звісно, забезпечити розмінування дамби та агрегатів.

Що відомо про можливе замінування Каховської ГЕС

Командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін на днях анонсував, що російське керівництво має ухвалити "важкі рішення" щодо Херсонської області.

Суровікін також звинуватив Україну у нібито підготовці ударів по Каховській ГЕС. Варто розуміти, що "попередження" окупантів є фактично анонсом їхніх же дій.

У РНБО відзначили, що руйнування Каховської ГЕС у першу чергу нашкодить окупантам, адже якщо вони і справді зруйнують дамбу, то про постачання води до Криму, який вони тимчасово контролюють, мови бути не може

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