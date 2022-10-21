Более того, могут погибнуть тысячи людей, как это было в 1941 году. Об этом сообщил в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

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К чему приведет шаг "недоброй воли"

Он подчеркнул, что дамба Каховской ГЭС была построена в советское время с расчетом на возможные войны. Чтобы ее разрушить нужно или ее заминировать, или ударить по ней ядерным оружием. Учитывая обвинения России в сторону Украины, вероятнее всего, россияне заминировали дамбу.

Мы понимаем, что россияне хотели бы обвинить во всем Украину, но все говорит, что это можно сделать только изнутри,

– подчеркнул Вадим Денисенко.

Однако подрыв дамбы приведет к катастрофе невероятного уровня. Так, последний раз катастрофа такого уровня в Украине была в 1941 году. Тогда советские войска при отступлении сознательно взорвали Запорожскую ГЭС, что привело к смерти около 100 тысяч человек ниже по течению Днепра.

И россияне хотят повторить это, ведь ситуация у них на правом берегу Херсона очень сложная, их логистические пути находятся под полным огненным контролем украинских вооруженных сил, и это может быть актом полной бессилия и капитуляции.

Как можно предотвратить катастрофу

Вадим Денисенко подчеркнул, что информацию о возможном запланированном теракте России необходимо доносить всему миру на всех возможных уровнях. Во-первых, это может оказать дополнительное давление на страну-агрессора. Во вторых – это шаг на опережение, который может помешать планам россиян обвинить в катастрофе Украину.

Поэтому очень важно сейчас информационно на всех уровнях поднимать этот вопрос, для того чтобы они не смогли это сделать,

– подчеркнул Вадим Денисенко.

Огласка планов россиян дает Украине надежду, что Россия не пойдет на такой шаг, ведь стране-террористу по закрытым дипломатическим каналам доносится информация о том, что подрыв Каховской ГЭС будет фактически приравнен к ядерному удару.

То, что мир должен реагировать быстро и мощно, считает Президент Украины. Более того, он призвал мир реагировать превентивно. "Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", – заявил Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Взорвет – не взорвет: мнения экспертов

Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты всеми силами будут прикрывать вход в Крым, а потому могут взорвать Каховскую ГЭС. Более того, если разрушить эту ГЭС, то форсировать Днепр будет практически нереально, а значит, это может приостановить контрнаступление ВСУ.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань считает, что подрыв ГЭС лишь навредит россиянам, ведь тогда будет затоплена Левобережная часть Херсонщины, где сейчас сосредоточились оккупанты. Следовательно, он сомневается, что россияне действительно взорвут дамбу.

В ISW же считают, что оккупанты могут прибегнуть к подрыву и обвинить в нем Украину. Это поможет им и оправдать третье унизительное отступление с временно оккупированных территорий, и значительные территориальные потери в Херсонской области перед народом России.

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