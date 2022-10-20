Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що окупанти всіма силами будуть прикривати вхід до Криму, з такою метою, при відході з правого берега, росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС.

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Для того аби суттєво пошкодити цю ГЕС, потрібна дуже потужна зброя – це все таки добре побудований об’єкт, який може витримати і частковий ядерний удар,

– зазначає Світан.

За словами фахівця, якщо окупанти підірвуть Каховську ГЕС – форсувати Дніпро буде практично нереально.

Детальніше про ймовірний підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

Росіяни розповідають казки про плани ЗСУ підірвати Каховську ГЕС

Російські окупанти озвучують, що нібито Збройні Сили України готуються підірвати Каховську ГЕС. Ймовірніше за все, це саме війська ворога готуються до такого кроку. Насправді підрив Каховської ГЕС – самогубство для них, адже Лівий берег нижчий від Правого. Якщо це станеться, то вони у першу чергу завдадуть величезної шкоди собі.

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