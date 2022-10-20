Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что оккупанты всеми силами будут прикрывать вход в Крым, с такой целью, при отходе с правого берега, россияне могут взорвать Каховскую ГЭС.
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Для того чтобы существенно повредить эту ГЭС, нужно очень мощное оружие – это все-таки хорошо построенный объект, который может выдержать и частичный ядерный удар,
– отмечает Свитан.
По словам специалиста, если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС – форсировать Днепр будет практически нереально.
Подробнее о возможном подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео
Россияне рассказывают сказки о планах ВСУ взорвать Каховскую ГЭС
Российские оккупанты озвучивают, что Вооруженные Силы Украины якобы готовятся взорвать Каховскую ГЭС. Вероятнее всего, именно войска врага готовятся к такому шагу. На самом деле подрыв Каховской ГЭС – самоубийство для них, ведь Левый берег ниже Правого. Если это произойдет, то они в первую очередь нанесут огромный вред себе.
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