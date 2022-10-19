Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, зараз російські військові прораховують варіанти, які можуть статися на правому березі Херсонщини.

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Командири окупантів розуміють, що найближчим часом можливі певні оперативно-тактичні дії українських військ. Вони змусять окупанти або йти з правого берега, або гинути.

Окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС

Як зазначив Світан, російські загарбники можуть спробувати підірвати Каховську ГЕС, щоб підняти рівень води у Дніпрі. Так вони, ймовірно, хочуть уповільнити контрнаступ ЗСУ, який міг би продовжуватися вже на лівому березі Херсонщини.

Один з їхніх планів – підрив Каховської ГЕС. Вони можуть це зробити, щоб не дати нам на їхніх "плечах" форсувати Дніпро і йти далі до Криму від Херсона. Там в ширину може бути підтоплено до 5 кілометрів,

– вважає Світан.

Утім, поки не можна остаточно стверджувати, що окупанти вирішили покидати правобережжя Херсонщини. Все залежить від того, хто ухвалюватиме рішення. Ситуація може бути схожою, як в росіян в Ізюмі: полковники вважали, що потрібно тікати, а генерали вимагали лишатися, бо таким було політичне рішення.

Якщо окупанти підірвуть Каховську ГЕС, то це серйозно ускладнить контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Найімовірніше, пізно восени вже буде неможливо форсувати Дніпро в цьому регіоні.

Утім, підрозділи ЗСУ є на лівому березі Дніпра на Запоріжжі. Тому можливі наступальні дії в бік Мелітополя. Світан наголошує – результат буде однаковим. ЗСУ обов'язково будуть в Криму.

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