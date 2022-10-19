Так, Ка-52 збили у Бериславському районі Херсонщини близько 10:30 години. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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В ударний вертоліт поцілили підрозділи Херсонської зенітної ракетної бригади. Зазначимо, що наші захисники збили гелікоптер саме в тому районі, жителів якого окупаційна влада планує переселити на лівий берег Дніпра.

Разом до перемоги,

– зазначили в ОК "Південь".



На Херсонщині збили Ка-52 / Інфографіка Повітряних Сил України

Зверніть увагу! Станом на ранок 19 жовтня українські захисники знищили вже 242 гелікоптери. Тож збитий на Херсонщині – 243.

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Українські захисники все ближче до Херсона. Тим часом окупаційна влада заявила про "добровільне переселння" частини мешканців регіону на лівий берег Дніпра.

До речі, окупанти почали вигадувати історії, що нібито ЗСУ може вдарити по Каховській ГЕС. Очільник Миколаївської ОВА припустив, що загарбники можуть обстріляти Херсон.

Наші захисники вже деокупували понад тисячу квадратних кілометрів територій у Херсонській області. До населених пунктів повертають українські прапори.

Ситуація залишається напруженою. Ворог намагається атакувати наші позиції. За словами Наталії Гуменюк, підрозділи, які перебувають на лінії зіткнення, дуже пошматовані. Їх поповнюють новомобілізованими. Мобіків привозять одразу з військкоматів, без підготовки.

Ворог при втечі заміновує будівлі, дороги та поля. Тому повертатися в деокуповані села ще рано.

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