Так, Ка-52 збили у Бериславському районі Херсонщини близько 10:30 години. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
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В ударний вертоліт поцілили підрозділи Херсонської зенітної ракетної бригади. Зазначимо, що наші захисники збили гелікоптер саме в тому районі, жителів якого окупаційна влада планує переселити на лівий берег Дніпра.
Разом до перемоги,
– зазначили в ОК "Південь".
На Херсонщині збили Ка-52 / Інфографіка Повітряних Сил України
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- Українські захисники все ближче до Херсона. Тим часом окупаційна влада заявила про "добровільне переселння" частини мешканців регіону на лівий берег Дніпра.
- До речі, окупанти почали вигадувати історії, що нібито ЗСУ може вдарити по Каховській ГЕС. Очільник Миколаївської ОВА припустив, що загарбники можуть обстріляти Херсон.
- Наші захисники вже деокупували понад тисячу квадратних кілометрів територій у Херсонській області. До населених пунктів повертають українські прапори.
- Ситуація залишається напруженою. Ворог намагається атакувати наші позиції. За словами Наталії Гуменюк, підрозділи, які перебувають на лінії зіткнення, дуже пошматовані. Їх поповнюють новомобілізованими. Мобіків привозять одразу з військкоматів, без підготовки.
- Ворог при втечі заміновує будівлі, дороги та поля. Тому повертатися в деокуповані села ще рано.
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