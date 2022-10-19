Окупанти можуть обстріляти Херсон. Таке припущення зробив очільник Миколаївської ОВА.

До речі Пропаганда Кремля почала готувати росіян до "важкого рішення"

Російські загарбники можуть готуватися до обстрілу Херсонщини

Віталій Кім зазначив, що ворог копає укріплення в районі Чаплинки. Тож, враховуючи російську тактику ведення війни, виключати можливість удару противника по Херсону не варто.

У мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль,

– наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Читайте також Росіяни атакували Енергодар: пошкодили підстанцію, місто частково без світла і води

Віталій Кім про можливий удар бійців Путіна по Херсону: дивіться відео

Що відомо про переміщення жителів Херсонщини на лівий берег Дніпра

Окупаційна влада планує вивезти 50 – 60 тисяч мешканців із правого берега Дніпра на Херсонщині.

Напередодні зрадник Сальдо заявив про "добровільне переміщення" місцевих жителів. За його словами, російські військові сформували угруповання, яке нібито "зможе" завадити ЗСУ звільнити область від загарбників.

Окупанти вирішили переселити мешканців Бериславського та Білозерського районів, а ще тимчасово захоплених територій Миколаївщини.

Сальдо пообіцяв, що ті, хто "евакуюється" в Росію, нібито отримають сертифікати на житло. Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти насправді готують примусову депортацію цілого міста . Та додав, що це "новий прояв геноциду".

. Та додав, що це "новий прояв геноциду". Раніше Сєргєй Суровікін заговорив про "непрості рішення" щодо Херсону. Прихвостень Путіна вигадав, нібито наші воїни хочуть вдарити по Каховській ГЕС.

Також Суровікін заявив, що українські захисники начебто можуть вдатися на Херсонщині до заборонених методів війни.

В ОП відреагували на висловлювання окупанта. Михайло Подоляк зазначив, що російський командувач усвідомив необхідність "непростих рішень", коли справу доводиться мати з ЗСУ. Радник голови ОП наголосив, що своїми заявами "М'ясник" Суровікін публічно визнав свою участь у воєнних злочинах, які здійснює Росія. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.

Зазначимо, ситуація на Херсонщині залишається напруженою. Окупанти намагаються атакувати наші позиції. Тим часом українські воїни продовжують вибивати ворога з населених пунктів. До речі, вранці 19 жовтня зенітники збили російський Ка-52. Цей гелікоптер ще називають "Алігатором".

У Генштабі ЗСУ ще 14 жовтня повідомили, що окупанти планують перевезти через Дніпро своїх військових та техніку. Для цього ворог вилучає з річкового порту човни.

Також російські загарбники почали евакуацію так званих "державних" установ до Криму. За даними Генштабу ЗСУ, з Херсона до тимчасово окупованого півострова вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Вас може зацікавити – Зрадник Сальдо оприлюднив панічне звернення: дивіться відео