Так, Ка-52 сбили в Бериславском районе Херсонщины около 10:30 часов. Об этом сообщили в ОК "Юг".

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В ударный вертолет попали подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады. Отметим, что наши защитники сбили вертолет именно в том районе, жителей которого оккупационные власти планируют переселить на левый берег Днепра.

Вместе к победе,

– отметили в ОК"Юг".

На Херсонщине сбили Ка-52 / инфографика Воздушных Сил Украины

Обратите внимание! По состоянию на утро 19 октября украинские защитники уничтожили уже 242 вертолета. Поэтому сбит на Херсонщине-243.

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Украинские защитники все ближе к Херсону. Между тем оккупационные власти заявили о "добровольном переселении" части жителей региона на левый берег Днепра.

Оккупанты начали придумывать истории, что якобы ВСУ может ударить по Каховской ГЭС. Глава Николаевской ОВА предположил, что захватчики могут обстрелять Херсон.

Наши защитники уже деоккупировали более тысячи квадратных километров территорий в Херсонской области. В населенные пункты возвращают украинские флаги.

Ситуация остается напряженной. Враг пытается атаковать наши позиции. По словам Натальи Гуменюк, подразделения, которые находятся на линии соприкосновения, очень растерзаны. Их пополняют новомобілізованими. Мобиков привозят сразу из военкоматов, без подготовки.

Враг при побеге заминирует здания, дороги и поля. Поэтому возвращаться в деоккупированные села еще рано.

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