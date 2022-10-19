Так, Ка-52 сбили в Бериславском районе Херсонщины около 10:30 часов. Об этом сообщили в ОК "Юг".
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В ударный вертолет попали подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады. Отметим, что наши защитники сбили вертолет именно в том районе, жителей которого оккупационные власти планируют переселить на левый берег Днепра.
Вместе к победе,
– отметили в ОК"Юг".
На Херсонщине сбили Ка-52 / инфографика Воздушных Сил Украины
К теме Враг хорошо укреплен и даже пробует атаковать наши позиции, – ОК "Юг"
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: последние данные
- Украинские защитники все ближе к Херсону. Между тем оккупационные власти заявили о "добровольном переселении" части жителей региона на левый берег Днепра.
- Оккупанты начали придумывать истории, что якобы ВСУ может ударить по Каховской ГЭС. Глава Николаевской ОВА предположил, что захватчики могут обстрелять Херсон.
- Наши защитники уже деоккупировали более тысячи квадратных километров территорий в Херсонской области. В населенные пункты возвращают украинские флаги.
- Ситуация остается напряженной. Враг пытается атаковать наши позиции. По словам Натальи Гуменюк, подразделения, которые находятся на линии соприкосновения, очень растерзаны. Их пополняют новомобілізованими. Мобиков привозят сразу из военкоматов, без подготовки.
- Враг при побеге заминирует здания, дороги и поля. Поэтому возвращаться в деоккупированные села еще рано.
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