Як зазначають в ОК "Південь", на Південнобузькому напрямку ситуація стабільно складна, але її контролюють наші військові. Тож контрнаступ ЗСУ в регіоні не зупиняється.

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Ворог намагається оборонятися

У відомстві озвучили тактику ворога. Він намагається активно оборонятися. Крім того, веде контрбатарейне протистояння уздовж усієї лінії фронту. Але і це ще не все. Окупанти відкривають вогонь по позиціях українських захисників. Також потерпають від атак російських військовий тилові райони та громади, які розкинулися уздовж лінії ведення бойових дій.

Не минулося й без повітряної розвідки. Безпілотники російські військові здіймали у небо як по лінії зіткнення, так і на Чорноморському узбережжі. Крім того, зафіксовано три атаки позицій ЗСУ армійською та штурмовою авіацією у Бериславському районі. Наші захисники відкрили вогонь у відповідь по ворогові.

Сили оборони завдали 7 авіаударів

Упродовж минулої доби наші військові 7 разів били з авіації по ворогові. Під атаку потрапили позиції ППО, скупчення техніки, а також склади боєприпасів. Також майже 110 вогневих завдань виконали ракетно-артилерійські підрозділи. Що стосується втрат, то вони такі:

28 окупантів;

2 самохідні артилерійські системи типу "Мста-С";

міномет;

бойова машина піхоти;

танк.

Відомо і про пошкодження 2 бойових машин піхоти й іншої автомобільної техніки. Крім того, у районі Борозенського знищили контрольно-спостережний пункт окупантів. Також надійшла інформація про 2 підірвані склади з боєприпасами.

Загроза з Чорного моря зберігається

В ОК "Південь" нагадують, що неспокійною залишається ситуація в акваторії Чорного моря. Хоч воно і штормить, поблизу узбережжя Криму все ще маневрують кораблі окупантів.

Саме корабельне угруповання складається з 7 суден, з-поміж яких – 4 великі десантні кораблі та 1 ракетоносій, на борту якого можуть бути 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Зауважимо, що Росія уже готується влаштувати на Півдні техногенну катастрофу. Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що окупанти планують втілити в життя "план Суровікіна", згідно з яким підірвуть Каховську ГЕС.

Тим часом самі росіяни намагаються поспіхом покинути обласний центр. Внаслідок цього вже зафіксували величезні черги поблизу підбитого Антонівського мосту.

Але це аж ніяк не зупиняє захисників України. Вони одним залпом РСЗВ HIMARS знищили відразу кілька осередків окупантів у Бериславі. Аналітики зауважують, що ЗСУ близько двох місяців намагаються "прочистити" собі шлях, щоб просунутися до Херсона.

Водночас слід розуміти, що росіяни готують й інші провокації. За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, вороги вже почали стягувати "Гради". Тож не виключено, що вони атакуватимуть житлові масиви міста, звинувачуючи у цьому ЗСУ.

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