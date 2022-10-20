Таку думку 24 каналу висловив депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Раніше військовий експерт Роман Світан розповів, чому підрив Каховської ГЕС вигідний російським військовим.

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В окупантів масова евакуація

Хлань зазначив, що в окупантів нині масова евакуація. Під Антонівським мостом вони організували баржеву переправу, й відправляють на лівий берег вантажівки вщерть забиті награбованим майном. Разом з технікою пересуваються й російські військові в районі Нової Каховки. Разом з тим була оголошена евакуація, а точніше депортація цивільних.

Вони почали вивозити людей не на лівий берег, як анонсували спочатку, а десь у Росію, взагалі незрозуміло куди, видавши людям квиток в один кінець і давши інструкцію, що з собою брати. На кожній валізі, в якій має бути не більше, ніж 50 кілограмів на одну людину, має бути підпис, вказані паспортні дані й адреса, де раніше проживала людина,

– зауважив депутат Херсонської облради.

Окупанти готують провокації

Військовий ТрО продовжив, що разом з тим готується провокація росіян. Вони розвертають свої "Гради" на лівому березі в бік Херсона. Незабаром окупанти проведуть провокації обстрілами житлових масивів міста Херсон. Підрив греблі Каховської ГЕС навряд входить у їхні плани, бо це одразу призведе до зневоднення Північнокримського каналу й припинення постачання води на окупований півострів.

"Я думаю, що окупанти обмежаться винятково провокацією підриву автодорожнього полотна, яке поруч з греблею Каховської ГЕС. Треба ще розуміти, що підрив греблі Каховської ГЕС приведе до підтоплення лівобережної частини Херсонщини, куди переміщаються окупанти і де вони зараз облаштовують свою лінію оборони", – наголосив він.

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Штучні черги на евакуацію

Депутат Херсонської облради додав, що 19 жовтня окупанти створили штучні черги на евакуацію. Вони анонсували, що вони відбуватимуться з 7 ранку. На цей час зібрались колаборанти, які хотіли втекти, бо бояться приходу ЗСУ, люди, які хотіли виїхати на лівий берег до родичів чи знайомих, а також дачники, бо значна частина херсонських дач саме на лівому березі.

Окупанти навмисно не подавали жодного порома, жодного катера до 12 години дня, тим самим створивши чергу й записавши свої пропагандистські відео. Ситуація 20 жовтня була вже зовсім інша. Окупанти не публікували ні фото, ні відео, але звичайні люди пересилали відео, на яких значно менше людей. Анонс, що вони хочуть евакуювати 50 – 60 тисяч людей – повна маячня,

– підкреслив Хлань.

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