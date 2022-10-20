Такое мнение 24 каналу высказал депутат Херсонского облсовета и военный ТрО Сергей Хлань. Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему подрыв Каховской ГЭС выгоден российским военным.

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У оккупантов массовая эвакуация

Хлань отметил, что у оккупантов сейчас массовая эвакуация. Под Антоновским мостом они организовали баржевую переправу, и отправляют на левый берег грузовики забитые награбленным имуществом. Вместе с техникой передвигаются и российские военные в районе Новой Каховки. Вместе с тем была объявлена эвакуация, а точнее, депортация гражданских.

Они начали вывозить людей не на левый берег, как анонсировали сначала, а куда-то в Россию вообще непонятно куда, выдав людям билет в один конец и дав инструкцию, что с собой брать. На каждом чемодане, в котором должно быть не более 50 килограммов на одного человека, должна быть подпись, указаны паспортные данные и адрес, где ранее проживал человек,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

Оккупанты готовят провокации

Военный ТРО продолжил, что вместе с тем готовится провокация россиян. Они разворачивают свои "Грады" на левом берегу в сторону Херсона. Вскоре оккупанты проведут провокации обстрелами жилых массивов города Херсон. Подрыв плотины Каховской ГЭС вряд ли входит в их планы, потому что это сразу приведет к обезвоживанию Северокрымского канала и прекращению поставок воды на оккупированный полуостров.

"Я думаю, что оккупанты ограничатся исключительно провокацией подрыва автодорожного полотна, который рядом с плотиной Каховской ГЭС. Надо еще понимать, что подрыв плотины Каховской ГЭС приведет к подтоплению левобережной части Херсонщины, куда перемещаются оккупанты и где они сейчас обустраивают свою линию обороны", – подчеркнул он.

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Искусственные очереди на эвакуацию

Депутат Херсонского облсовета добавил, что 19 октября оккупанты создали искусственные очереди на эвакуацию. Они анонсировали, что они будут проходить с 7 утра. На это время собрались коллаборанты, которые хотели бежать, потому что боятся прихода ВСУ, люди, которые хотели выехать на левый берег к родственникам или знакомым, а также дачники, потому что значительная часть херсонских дач именно на левом берегу.

Оккупанты намеренно не подавали ни одного парома, ни одного катера до 12 часов дня, тем самым создав очередь и записав свои пропагандистские видео. Ситуация 20 октября была уже совсем другой. Оккупанты не публиковали ни фото, ни видео, но обычные люди пересылали видео, на которых гораздо меньше людей. Анонс, что они хотят эвакуировать 50 – 60 тысяч человек – полный бред,

– подчеркнул Хлань.

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