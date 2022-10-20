Оккупанты теряют не только склады

Полицейский отдел, оккупационная администрация и склад с боеприпасами, все это уничтожено одним прицельным залпом HIMARS в Бериславе Херсонской области.

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Последствия удачной ракетной атаки подтверждают свежие спутниковые снимки Берислава, обнародованные в OSINT-аналитике, работающем под псевдонимом NLwartracker.

Согласно данным аналитика, ВСУ уже около двух месяцев круглосуточно "прочищают" себе путь наступления на Херсон.

Немного информации о визитах г-на HIMARS в Берислав Херсонской области. ВСУ уже почти 2 месяца готовят поле боя в Херсонской области. Круглосуточно уничтожая не только материально-технические склады, но и пункты управления. Начиная с 29 августа, когда три цели – городская администрация, полицейское управление и состав запасов – были поражены одновременно, что привело к их полному уничтожению,

– отметил аналитик.

Он также опубликовал подтверждающие спутниковые фото.

Конкретные вражеские объекты, которые уничтожены

Полицейское управление [геолокация 46.83848, 33.42661] состояло из 3 зданий, разрушенных залпом ракет.

В это время была поражена городская "администрация" [геолокация 46.83662, 33.42513], что привело к разрушению еще 3 зданий.

Также был уничтожен состав БК с координатами [46.84493, 33.42647], который русские военные использовали для обеспечения армии на восточном Херсонском фронте.



ВСУ прицельно уничтожают вражеские объекты в Херсонской области / Фото Maxar

Все три удара были нанесены в один и тот же день и время, что свидетельствует о высокой степени координации ракетных подразделений ВСУ,

– замечает аналитик.

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