Оккупанты теряют не только склады
Полицейский отдел, оккупационная администрация и склад с боеприпасами, все это уничтожено одним прицельным залпом HIMARS в Бериславе Херсонской области.
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Последствия удачной ракетной атаки подтверждают свежие спутниковые снимки Берислава, обнародованные в OSINT-аналитике, работающем под псевдонимом NLwartracker.
Согласно данным аналитика, ВСУ уже около двух месяцев круглосуточно "прочищают" себе путь наступления на Херсон.
Немного информации о визитах г-на HIMARS в Берислав Херсонской области. ВСУ уже почти 2 месяца готовят поле боя в Херсонской области. Круглосуточно уничтожая не только материально-технические склады, но и пункты управления. Начиная с 29 августа, когда три цели – городская администрация, полицейское управление и состав запасов – были поражены одновременно, что привело к их полному уничтожению,
– отметил аналитик.
Он также опубликовал подтверждающие спутниковые фото.
Конкретные вражеские объекты, которые уничтожены
- Полицейское управление [геолокация 46.83848, 33.42661] состояло из 3 зданий, разрушенных залпом ракет.
- В это время была поражена городская "администрация" [геолокация 46.83662, 33.42513], что привело к разрушению еще 3 зданий.
- Также был уничтожен состав БК с координатами [46.84493, 33.42647], который русские военные использовали для обеспечения армии на восточном Херсонском фронте.
ВСУ прицельно уничтожают вражеские объекты в Херсонской области / Фото Maxar
Все три удара были нанесены в один и тот же день и время, что свидетельствует о высокой степени координации ракетных подразделений ВСУ,
– замечает аналитик.
Актуально о контрнаступлении на Херсон
- В ОК "Юг" сообщили, что до Херсона нашим военным не так уж много осталось. Но следует понять, что у них впереди еще достаточно работы.
- В самом Херсоне росгвардия занимается возведением оборонных позиций, однако готовят план "Б", предусматривающий вывоз оккупантов в Крым. Собственно, сотрудники ФСБ уже массово бегут из Херсона.
- Интересный прогноз сделали аналитики Financial Times, в нем говорится, что украинские военные могут уволить Херсон до конца октября.
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