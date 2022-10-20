Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что находящиеся на противоположном берегу Днепра оккупанты прекрасно будут знать основные причины этого.

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Как воспримут потерю Херсона гражданские россияне

Свитан отметил, что проблематично потерю Херсона воспримут более 100 миллионов россиян, которые будут наблюдать за происходящими событиями в этой оккупированной области Украины.

Это у них будет морально-психологический удар. Для них будет большая травма,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, практически 90 – 95% медийных посылов, которые сейчас делаются пропагандистами, направлены преимущественно на внутреннее потребление для самих россиян.

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Как потеря Херсона повлияет на российских военных

Свитан объяснил, что для российских оккупационных войск, сейчас находящихся на правом берегу Днепра, это станет спасением. Ведь все 20 тысяч захватчиков – до самого последнего ефрейтора – прекрасно понимают, что это котел.

И когда будет им команда идти с правого на левый берег – они радостно выдохнут. И, в принципе, это для них будет большой подарок,

– отметил полковник запаса ВСУ.

В то же время, заметил он, остальная оккупационная армия будет находиться в подавленном состоянии, примерно таком же, как после ухода россиян из Изюмского котла. То есть по врагу на левом берегу будет очень сильный морально-психологический удар, ведь там будут прекрасно знать основные причины.

Кстати говоря! У россиян все хорошо только по версии пропаганды. В то же время командующий вторжением Сергей Суровикин говорит, что в отношении Херсона возможны "непростые решения". Однако о чем идет речь – пока неизвестно.

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