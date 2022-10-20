Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що окупанти, які перебувають на протилежному березі Дніпра, чудово знатимуть основні причини цього.

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Як сприймуть втрату Херсона цивільні росіяни

Світан зазначив, що проблематично втрату Херсона сприймуть понад 100 мільйонів росіян, які будуть спостерігати за подіями, що відбуватимуться у цій окупованій області України.

Це у них буде морально-психологічний удар. Для них буде велика травма,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, практично 90 – 95% медійних посилів, які зараз робляться пропагандистами, спрямовані переважно на внутрішнє споживання для самих росіян.

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Як втрата Херсона вплине на російських військових

Світан пояснив, що для російських окупаційних військ, які зараз перебувають на правому березі Дніпра, це стане порятунком. Адже всі 20 тисяч загарбників – аж до самого останнього єфрейтора – чудово розуміють, що це котел.

І, коли буде їм команда йти з правого на лівий берег – вони радісно видихнуть. І, в принципі, це для них буде великий подарунок,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Водночас, зауважив він, решта окупаційної армії перебуватиме у пригніченому стані, приблизно такому ж, як після відходу росіян із Ізюмського котла. Тобто по ворогу на лівому березі буде дуже сильний морально-психологічний удар, адже там чудово знатимуть основні причини.

До речі! У росіян усе добре лише за версією пропаганди. Водночас командувач вторгненням Сєргєй Суровікін каже, що щодо Херсона можливі "непрості рішення". Однак про що йдеться – поки що не відомо.

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