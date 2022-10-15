Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що з Кремля дали жорсткий наказ окупаційним військам тримати Херсон за всяку ціну.

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Як довго окупанти утримуватимуть Херсон

Жданов вважає, що російські загарбники втечуть із тимчасово окупованого Херсона тільки під натиском Збройних Сил України.

Якщо ми зламаємо спротив, то оборона там може обвалитися і вони будуть втікати,

– наголосив військовий експерт.

Він зауважив, що з Кремля дали жорсткий наказ окупаційним військам не робити ані кроку назад і тримати Херсон за всяку ціну. А те, що росіяни там готуються і починають евакуаційні заходи, – йде всупереч із вказівками командування у Москві.

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Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Жданов зазначив, що фронт там може обвалитися. Але російські війська більш-менш утримують своє угруповання на Херсонщині та чинять дуже серйозний опір.

Вони зараз намагаються максимально налагодити постачання цього угруповання,

– заявив військовий експерт.

За його словами, російські загарбники накидали через шлюз на Каховській ГЕС, де наші захисники зламали міст, вже три одноколійних легких містки.

І цими мостами йде забезпечення угруповання військ. Тому вони намагаються втримувати цей берег,

– сказав Жданов.

На його думку, окупанти не зможуть довго цього робити. Через певний час, можливо, до кінця місяця точно можемо розраховувати на те, що ЗСУ або ввійдуть у Херсон, або його звільнять.

Важливо! Українські захисники поступово звільняють населені пункти від російських окупантів. Зокрема, на Херсонщині загарбників вигнали вже із 75 міст та сіл.

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