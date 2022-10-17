Через проблеми з логістикою вуличних боїв за Херсон не буде. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань.

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На човнах через Дніпро

Депутат зазначив, що ЗСУ зараз перебувають за 20 – 30 кілометрів від Херсона.

Після зачистки Бериславського напрямку сам Херсон швидко звільнять. Та і фактично, там ніяких вуличних боїв не буде, тому що відрізавши місто від Антонівського моста й взявши під контроль Антонівку, Херсон фактично буде знаходити у стороні – логістично там буде дуже важко окупантам утриматись,

– пояснив військовий.

За його словами, для окупантів будуть доречними ті плавзасоби, які вони все літо "викрадали й зберігали десь в гаражах".

"Вони шукали човни або інші плавзасоби, на яких можна пересуватись по воді. Якраз це їм стане нагодою, щоб переправлятися через Дніпро й дуже швидко тікати. Тому що ті лякання вуличними боями – вони недоречні, позаяк їм у Херсоні не буде сенсу й змоги триматися", – додав Хлань.

Чому в окупантів паніка на Херсонщині: дивіться відео

У росіян паніка

Депутат зауважив, що в окупантів розпочалася паніка, коли ЗСУ розпочали "дуже активні наступальні дії поблизу Берислава".

Тоді Стрємоусов з'явився зі своїм пропагандистським відео, в якому він дуже розхвилювався. Він говорив, що начебто все спокійно, але заїкався чомусь, придумав собі відрядження у Генічеськ разом з Сальдо. Таке швидке відрядження – для того, щоб "пересидіти". Вони справді панікують,

– вказав Хлань.

Він розповів, що росіяни називають евакуацію з Херсона "вимушеною" й кажуть про можливі прориви ЗСУ до міста.

"Окупанти вважають, що для того, щоб убезпечитися від вуличних боїв, треба виїхати з Херсона на Лівобережжя Херсонщини. Зараз продовжуються дії на Бериславському напрямку, тому що Берислав є стратегічним містом. Воно є виходом до дамби та греблі Каховської ГЕС", – підкреслив військовий.

На його думку, саме після зачистки цих населених пунктів ЗСУ повністю звільнять частину правобережної Херсонщини до Інгульця та Дар'ївки.

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