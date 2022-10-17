Из-за проблем с логистикой уличных боев за Херсон не будет. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ТРО Сергей Хлань.

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На лодках через Днепр

Депутат отметил, что ВСУ сейчас находятся в 20 – 30 километрах от Херсона.

После зачистки Бериславского направления сам Херсон быстро освободят. Да и фактически там никаких уличных боев не будет, потому что, отрезав город от Антоновского моста и взяв под контроль Антоновку, Херсон фактически будет находить в стороне – логистически там будет очень трудно оккупантам удержаться,

– объяснил военный.

По его словам, для оккупантов будут уместны те плавсредства, которые они все лето "воровали и хранили где-то в гаражах".

"Они искали лодки или другие плавсредства, на которых можно передвигаться по воде. Как раз это им и пригодиться, чтобы переправляться через Днепр и очень быстро убегать. Потому что те запугивания уличными боями – они неуместны, так как им в Херсоне не будет смысла и возможности держаться ", – добавил Хлань.

Почему у оккупантов паника на Херсонщине: смотрите видео

У россиян паника

Депутат отметил, что у оккупантов началась паника, когда ВСУ начали "очень активные наступательные действия вблизи Берислава".

Тогда Стремоусов появился со своим пропагандистским видео, в котором он очень разволновался. Он говорил, что вроде бы все спокойно, но заикался почему-то, придумал себе командировку в Геническ вместе с Сальдо. Такая быстрая командировка – для того, чтобы "пересидеть". Они действительно паникуют,

– указал Хлань.

Он рассказал, что россияне называют эвакуацию из Херсона "вынужденной" и говорят о возможных прорывах ВСУ в город.

"Оккупанты считают, что для того, чтобы обезопаситься от уличных боев, нужно выехать из Херсона на Левобережье Херсонщины. Сейчас продолжаются действия на Бериславском направлении, потому что Берислав является стратегическим городом. Он выходит к дамбе и гребле Каховской ГЭС", – подчеркнул военный.

По его мнению, именно после зачистки этих населенных пунктов ВСУ полностью освободят часть правобережной Херсонщины до Ингульца и Дарьевку.

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