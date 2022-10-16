Своим неадекватным поведением он демонстрирует российским кураторам, что лучше держать его как можно дальше. Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Долго везти не будет

В Херсоне на Стремусова постоянно охотятся – он несколько раз фактически чудом избегал попадания на голову "Эскалибура". Тем не менее, он понимает – долго так везти не будет. Поэтому коллаборант пытается сидеть как можно дальше от линии фронта.

"Стремоусов, скорее, работает на Украину своими заявлениями и поведением. Таким образом он просто пытается избежать смерти",

– убежден Молчанов.

В Геническе предатель обустроил некий штаб. По словам херсонского активиста, город является самой удобной локацией для коллаборантов Херсонской области, ведь там наибольшее количество местных чиновников, учителей и коммунальщиков, которые перешли на сторону врага.

Там они ощущают себя почти как в России, всячески налаживают административную деятельность и, конечно, Стремоусову там довольно неплохо, если сравнить с другими локациями на территории Херсонской области.

Молчанов отметил, что Геническ – самый отдаленный населенный пункт от линии фронта – 200 километров от Херсона и 150 километров от ближайших высших мест пребывания ВСУ. Поэтому Стремоусов, вероятнее всего, считает, что там его точно не достанут.

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Скорее всего, говорит Молчанов, после прорыва ВСУ у предателей просто не выдержали нервы. Более того, они считают, что российская армия уже готовится к отступлению.

На самом деле я не уверен, что это так, потому что Путину смерти подобно сейчас позволить покинуть Херсон. Вполне возможно, что они имитируют подготовку, чтобы ввести в заблуждение наш Генштаб, а самим – перебросить резервы и неожиданно захватить наши силы,

– замечает Владимир Молчанов.

Следует учитывать, что на правом берегу у россиян достаточно резервов. Несмотря на ужасные настроения, у них и присутствует поддержка артиллерией и авиацией, и происходит какая не какая поставка.

"Они терпят ужасные потери при переправах через Днепр, но резервов, в том числе и человеческих, у них достаточно. Они в грош не ставят жизнь своих "мобиков". Сколько их там бьют – неважно, их много", – говорит активист.

Поэтому Молчанов отмечает, что не стоит учитывать настроения коллаборантов. К примеру, Стремоусова назначала не российская армия, поэтому он не владеет никакой информацией о реальных намерениях военных.

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