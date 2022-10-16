Своєю неадекватною поведінкою він демонструє російським кураторам, що краще тримати його якомога далі. Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Довго щастити не буде

У Херсоні на Стрємоусова постійно полюють – він декілька разів фактично дивом уникав потрапляння на голову "Ескалібура". Попри це, він розуміє – довго так щастити не буде. Тому колаборант намагається сидіти якомога далі від лінії фронту.

"Стрємоусов скоріше працює на Україну своїми заявами та поведінкою. У такий спосіб він просто намагається уникнути смерті",

– переконаний Молчанов.

У Генічеську зрадник облаштував такий собі штаб. За словами херсонського активіста, місто є найзручнішою локацією для колаборантів Херсонщини, адже там найбільша кількість місцевих посадовців, вчителів та комунальників, які перейшли на бік ворога.

Там вони почуваються майже як у Росії, усіляко налагоджують адміністративну діяльність і, звичайно, Стрємоусову там досить непогано, якщо порівняти з іншими локаціями на території Херсонщини

Молчанов відзначив, що Генічеськ є найвіддаленішим населеним пунктом від лінії фронту – 200 кілометрів від Херсона і 150 кілометрів від найближчих вищих місць перебування ЗСУ. Тому Стрємоусов, найімовірніше, вважає, що там його точно не дістануть.

Чому колаборанти почали тікати

Найімовірніше, говорить Молчанов, після прориву ЗСУ у зрадників просто не витримали нерви. Ба більше, вони вважають, що російська армія вже готується до відступу.

Насправді я не певний, що це так, тому що Путіну смерті подібно зараз дозволити залишити Херсон. Цілком можливо, що вони імітують підготовку, щоб ввести в оману наш Генштаб, а самим – перекинути резерви та захопити зненацька наші сили,

– зауважує Володимир Молчанов.

Потрібно враховувати, що на правому березі у росіян достатньо резервів. Попри жахливі настрої, у них і присутня підтримка артилерією та авіацією, і відбувається яке не яке постачання.

"Вони зазнають жахливих втрат при переправах через Дніпро, але резервів, зокрема й людських, у них досить. Вони у гріш не ставлять життя своїх "мобіків". Скільки їх там б'ють – неважливо, їх багато", – каже активіст.

Тому Молчанов наголошує, що не варто зважати на настрої колаборантів. До прикладу, Стрємоусова призначала не російська армія, тому він не володіє жодною інформацією про реальні наміри військових.

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