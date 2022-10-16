Своєю неадекватною поведінкою він демонструє російським кураторам, що краще тримати його якомога далі. Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов.
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Довго щастити не буде
У Херсоні на Стрємоусова постійно полюють – він декілька разів фактично дивом уникав потрапляння на голову "Ескалібура". Попри це, він розуміє – довго так щастити не буде. Тому колаборант намагається сидіти якомога далі від лінії фронту.
"Стрємоусов скоріше працює на Україну своїми заявами та поведінкою. У такий спосіб він просто намагається уникнути смерті",
– переконаний Молчанов.
У Генічеську зрадник облаштував такий собі штаб. За словами херсонського активіста, місто є найзручнішою локацією для колаборантів Херсонщини, адже там найбільша кількість місцевих посадовців, вчителів та комунальників, які перейшли на бік ворога.
Там вони почуваються майже як у Росії, усіляко налагоджують адміністративну діяльність і, звичайно, Стрємоусову там досить непогано, якщо порівняти з іншими локаціями на території Херсонщини
Молчанов відзначив, що Генічеськ є найвіддаленішим населеним пунктом від лінії фронту – 200 кілометрів від Херсона і 150 кілометрів від найближчих вищих місць перебування ЗСУ. Тому Стрємоусов, найімовірніше, вважає, що там його точно не дістануть.
Чому колаборанти почали тікати
Найімовірніше, говорить Молчанов, після прориву ЗСУ у зрадників просто не витримали нерви. Ба більше, вони вважають, що російська армія вже готується до відступу.
Насправді я не певний, що це так, тому що Путіну смерті подібно зараз дозволити залишити Херсон. Цілком можливо, що вони імітують підготовку, щоб ввести в оману наш Генштаб, а самим – перекинути резерви та захопити зненацька наші сили,
– зауважує Володимир Молчанов.
Потрібно враховувати, що на правому березі у росіян достатньо резервів. Попри жахливі настрої, у них і присутня підтримка артилерією та авіацією, і відбувається яке не яке постачання.
"Вони зазнають жахливих втрат при переправах через Дніпро, але резервів, зокрема й людських, у них досить. Вони у гріш не ставлять життя своїх "мобіків". Скільки їх там б'ють – неважливо, їх багато", – каже активіст.
Тому Молчанов наголошує, що не варто зважати на настрої колаборантів. До прикладу, Стрємоусова призначала не російська армія, тому він не володіє жодною інформацією про реальні наміри військових.
Важливо – Потужний прорив на Херсон / Огляд від Жданова, Шейтельмана, Молчанова, Світана: дивіться відео
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- ЗСУ наступають на Херсонщині з трьох напрямків, після того, як протиснули важливий опорний пункт росіян Давидів Брід. На думку військового експерта Олександра Мусієнка, після звільнення Снігурівки, доля Херсона фактично буде вирішена. Щойно там вдасться пройти, ЗСУ зможуть розвивати наступ не за 3 напрямками, а за 4 – 5.
- Раніше видання Financial Times спрогнозувало, що звільнення Херсона від російської окупації можливе вже до кінця жовтня. Через пошкодження Кримського мосту постачання російських військ знизилося на 50%. Від цього найбільше постраждало саме правобережне угруповання російських військ на Херсонщині.
- Те, що росіяни там готуються і починають евакуаційні заходи, – йде всупереч із вказівками командування у Москві. На думку військового експерта Олега Жданова, у Херсоні окупанти намагатимуться триматися до останнього й втечуть звідти під натиском ЗСУ. Він запевняє: загарбники не зможуть довго триматися – до кінця місяця точно можемо розраховувати на те, що ЗСУ або ввійдуть у Херсон, або його звільнять.