Окупанти втрачають не лише склади
Поліцейський відділок, окупаційна адміністрація та склад з боєприпасами, усе це – знищено одним прицільним залпом HIMARS у Бериславі на Херсонщині.
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Наслідки вдалої ракетної атаки підтверджують свіжі супутникові знімки Берислава, оприлюднені у OSINT-аналітиком, який працює під псевдонімом NLwartracker.
Згідно з даними аналітика, ЗСУ уже близько двох місяців цілодобово "прочищають" собі шлях наступу на Херсон.
Трохи інформації про візити пана HIMARS до міста Берислав Херсонської області. ЗСУ вже майже 2 місяці готують поле бою на Херсонщині. Цілодобово знищуючи не тільки матеріально-технічні склади, а й пункти управління. Починаючи з 29 серпня, коли три цілі – міська адміністрація, поліцейське управління і склад припасів – були вражені одночасно, що призвело до їх повного знищення, – зазначив аналітик.
Він також опублікував супутникові фото, які це підтверджують.
Конкретні ворожі об'єкти, які знищено
- Поліцейське управління [геолокація 46.83848, 33.42661] складалось із 3 будівель, які були зруйновані залпом ракет.
- У цей час було уражено міську "адміністрацію" [геолокація 46.83662, 33.42513], що призвело до руйнування ще 3 будівель.
- Також було знищено склад БК з координатами [46.84493, 33.42647], який російські військові використовували для забезпечення армії на східному Херсонському фронті.
ЗСУ прицільно нищать ворожі об'єкти на Херсонщині / Фото Maxar
Усі три удари було завдано в один і той самий день і час, що свідчить про високий ступінь координації ракетних підрозділів ЗСУ,
– зауважує аналітик.
Актуально про контрнаступ на Херсон
- В ОК "Південь" повідомили, що до Херсону нашим військовим не так уже й багато залишилося. Але слід зрозуміти, що у них попереду ще вдосталь роботи.
- У самому Херсоні росгвардія займається зведення оборонних позицій, однак готують план "Б", який передбачає вивезення окупантів до Криму. Власне, співробітники ФСБ уже масово втікають з Херсонщини.
- Цікавий прогноз зробили аналітики Financial Times, у ньому йдеться, що українські військові можуть звільнити Херсон до кінця жовтня.
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