У россиян есть три варианта, как дальше действовать на Юге Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Кстати Как оккупанты массово бегут из Херсона: спутник зафиксировал, куда двигаются россияне

Отход на левый берег Херсонщины

По его словам, после того, как будет принято решение командования страны-агрессора относительно выхода с правого берега, россияне, скорее всего, сначала создадут несколько рубежей обороны возле мостов и переправ, которые они сейчас построили рядом с Антоновским мостом и Каховской ГЭС. А потом уже будут отходить под прикрытием.

Так, 20-тысячному войску захватчиков потребуется несколько дней, чтоб отойти на левый берег. Вероятно, оккупанты даже оставят свою технику.

Все будет зависеть от того, какой приказ поступит и возможностей переброса техники с правого на левый берег. Через несколько дней они смогут выполнить задание,

– объяснил Свитан.

Наступление в сторону Одессы

С военной точки зрения нецелесообразно находиться на правом берегу с поврежденными мостами через реку Днепр. Поэтому, российские военные должны либо пойти на левый берег, чтобы выйти из этого "котла", либо совершать дальнейшее наступление. К тому же, на правобережье находятся также подразделения десантных войск страны-агрессора, предназначенные для определенных бросков.

Второй вариант – это продвижение дальше, то есть использовать этот плацдарм для движения в сторону Одессы или Вознесенска и дальше на так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику или саму Молдову,

– отметил военный эксперт.

"В общей сложности 20-тысячный корпус может выполнить такой бросок, но только один раз. То есть, если у них не получится его выполнить, они будут почти все уничтожены", – сообщил полковник запаса ВСУ.

Соответствующий бросок оккупанты, вероятно, могут совершить из-под Снигиревки в направлении Николаева и дальше на Вознесенск или порт "Южный". Такое продвижение россиян может быть связано с завершением действия зернового соглашения 22 ноября и произойти в это время. Ведь, пока действуют зерновые коридоры, Россия не может наносить удары по одесским портам.

Обратите внимание Радостно выдохнут: как потеря Херсона повлияет на гражданских и военных россиян

Закрепление в Херсоне

В том случае, если оккупанты решат базироваться на правом берегу, им придется уйти с некоторых позиций. Так, российская группировка войск может пойти в район Херсона, за Ингулец.

Оккупанты могут перейти с левого на правый берег и держать уже правый берег Ингульца, Херсон и Антоновский мост и переправы внизу,

– предположил военный эксперт.

Свитан предположил, какими могут быть действия оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

Почему россиянам сложно удерживать правобережье

По мнению Свитана, у военных страны-агрессора нет возможностей удерживать правый берег Херсонщины в таком виде, в каком сейчас находятся на этих территориях. Оккупантам не хватает плотности войска.

Так, для того чтобы удерживать правобережье Херсонщины, России нужно увеличить плотность войск по меньшей мере в 1,5 – 2 раза. Кроме того, необходимы переправы с левого на правый берег, которые будут четко функционировать. Ведь после повреждения Крымского моста поток военной амуниции для оккупантов становится меньше.

Они и этот момент принимают во внимание, поэтому, скорее всего, в ближайшее время будут принимать одно из трех решений: либо бросок в сторону Одессы, либо отход всех к Херсону и удержание Антоновского моста, либо переход на левый берег всем 20-тысячным войском,

– подытожил военный эксперт.