Украина и Турция поддерживают продление соглашения на экспорт зерна. Срок ее действия истекает 22 ноября.

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Украина и Турция хотят продлить срок действия соглашения на экспорт зерна

Кубраков рассказал, что 16 октября обсудил ход реализации "Зерновой инициативы" с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

С момента старта и сегодня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода,

– заметил министр.

Он добавил, что стороны-участники соглашения – ООН, Турция и Украина – уже выразили готовность продолжить его действие и заверили, что приложат максимальные усилия для его успешной реализации.

"В настоящее время нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", – отметил Кубраков.

Он поблагодарил за поддержку:

коллегам-представителей Организации Объединенных Наций, в частности Амиру Абдулли, координатору от ООН,

украинскую команду, работающую в Совместном координационном центре в Стамбуле,

турецкую сторону и непосредственно министра обороны Турции Хулуси Акару за эффективное сотрудничество.



Украина и Турция хотят продолжения "Зерновой инициативы" / Фото Мининфраструктуры

Кроме этого, во время встречи украинская делегация отметила важность ускорения процесса инспектирования судов. Ведь благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.

По информации "Интерфакс-Украина", координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулла также надеется, что соглашение удастся расширить, а срок его действия – продлить.

"Судя по сигналам, которые я получаю, сделка не только будет продлена, но и, возможно, – расширена", – заметил Абдулла.

Обратите внимание! В Стамбуле 22 июля подписали документ о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – "Черноморск", "Одесса" и "Южный". Срок действия соглашения рассчитан до 22 ноября 2022г.

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