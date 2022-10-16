Україна та Туреччина підтримують продовження угоди на експорт зерна. Термін її дії завершується 22 листопада.

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Україна та Туреччина хочуть продовжити термін дії угоди на експорт зерна

Кубраков розповів, що 16 жовтня обговорив хід реалізації "Зернової ініціативи" з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду,

– зауважив міністр.

Він додав, що сторони-учасники угоди – ООН, Туреччина та Україна – вже висловили готовність продовжити її дію і запевнили, що докладуть максимальних зусиль для її успішної реалізації.

"На цей час немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", – зазначив Кубраков.

Він подякував за підтримку:

колегам-представникам Організації Об'єднаних Націй, зокрема Аміру Абдуллі, координатору від ООН,

українській команді, яка працює в Спільному координаційному центрі в Стамбулі,

турецькій стороні та безпосередньо міністру оборони Туреччини Хулусі Акару за ефективну співпрацю.



Україна і Туреччина хочуть продовження "Зернової ініціативи" / Фото Мінінфраструктури

Окрім цього, під час зустрічі українська делегація наголосила на важливості прискорення процесу інспектування суден. Адже завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об'єми експорту зерна в держави Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", координатор ООН із Чорноморської зернової ініціативи Амір Махмуд Абдулла також сподівається, що угоду вдасться розширити, а термін її дії – продовжити.

"Судячи з сигналів, які я отримую, угода не тільки буде продовжена, а й, можливо, – розширена", – зауважив Абдулла.

Зверніть увагу! У Стамбулі 22 липня підписали документ про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Термін дії угоди розрахований до 22 листопада 2022 року.

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