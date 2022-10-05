Через міжнародних посередників українська сторона уклала з Росією угоду, за якою створюється безпечна зона для транспортування зерна. Начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону прокоментувала пролонгацію цього документа.

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Чи виконувались умови договору упродовж 2 місяців

За словами Гуменюк, Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій, коли закінчиться термін дії документа. Однак, на її думку, "зернова угода" усе-таки засвідчила свою ефективність, бо ворог виконував зобов'язання.

Що можна сказати про пролонгацію "зернового договору" – він показав себе досить ефективно. Міжнародна гарантія безпеки працює потужно,

– сказала спікерка ОК "Південь".

Проте Гуменюк також наголосила, що якщо аналізувати усю "поведінку" ворога – то вона не є кришталево чистою. Окупанти запускали в напрямку портів, зокрема Одеського, дрони-камікадзе. Але протиповітряна оборона працювала добре та відбивала атаки загарбників.

Можлива пролонгація угоди

Представниця пресслужби оперативного командування заявила, що ефективність "зернових домовленостей" є покажчиком для міжнародної спільноти.

Вона сподівається, що засвідчена результативність договору наштовхне держав-союзниць пролонгувати його.

Чи буде наступ російських сил на Одещину

Після закінчення функціонування "зелених коридорів" ворог може спробувати ще раз окупувати території Одеської області. Гуменюк зазначила, що в загарбників розгорнуті системи ППО лише в напрямку Криму.

"Зернова угода" забезпечує те, російська сторона обмежує території розташування своїх кораблів. Але окупанти все одно тримають свою зброю напоготові й можуть нею у будь-який момент атакувати українські регіони.

Вони тримають постійно ракетоносії напоготові. Зараз під час погіршення погоди вони намагаються утримувати 2 підводних човни та 3 надводних ракетоносії. Також сумарно – 32 ракети "Калібр". Вони можуть бути застосовані по всій території України,

– зазначила Гуменюк.

Спікерка підкреслила, що розслаблятися зарано. Під час повітряних тривог потрібно завжди спускатись в укриття, адже Росія також запускає ракети по мирному населенню. Зокрема, часто "прилітає" по об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують тепло в оселях під час опалювального сезону.

Відповідь Гуменюк військовим експертам

Варто також додати, що вона відповіла на питання журналістки про прогнози деяких військових експертів щодо ситуації на фронті. Воно "запросила" співпрацювати їх з українською армією більше, аніж з телевізійним ресурсом.

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Нагадаємо, Гуменюк недавно повідомляла, що ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях Херсонщини. Це означає, що ці терени повністю зачищено від російських загарбників.

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