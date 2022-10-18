В интервью 24 каналу специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто сказал, что считает, что взрывчатка была заложена в мост. Причем в нескольких местах.

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Операция планировалась долго

Дебатто не верит, что разрушение на Крымском мосту вызвал тот же грузовик, который все видели на видео. Поскольку он сам не мог бы этого сделать.

Я не являюсь каким-то выдающимся экспертом по взрывчатке, но я был причастен к расследованию различных взрывов и много работал с экспертами-взрывотехниками, и по моему мнению – да, в мост была заложена взрывчатка в нескольких местах… Взрывы и мощный пожар, который потом вспыхнул, эти обвалы в разных местах – это все свидетельствует о том, что взрывчатка была заложена в разных локациях,

– сказал он.

Экс-разведчик США убежден, что взрывчатка была разных типов, а операция планировалась в течение длительного времени, как и любая операция таких масштабов.

Может ли ФСБ быть причастной к взрыву на мосту

Одна из конспирологических теорий вокруг взрыва на Крымском мосту – причастность ФСБ. Дэвид Дебатто заметил, что "все может быть", однако он в это не верит. По его мнению, на данном этапе у СБУ было гораздо больше шансов взорвать мост, по крайней мере, координировать эту работу.

ФСБ не смогла бы провернуть эту операцию на данном этапе, СБУ могла бы, я уверен, что они если это и не сделали напрямую, то точно координировали, хотя сейчас происходит много подковерной борьбы в Кремле, но я в эту версию не верю,

– считает Дебатто.

Справка. Интервью с Дэвидом Дебатто вы сможете почитать и посмотреть на сайте 24 канала 18 октября в 11:00.