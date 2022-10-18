У інтерв'ю 24 каналу спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто вважає, що вибухівка була закладена у мосту. Причому у декількох місцях.

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Операція планувалась довго

Дебатто не вірить, що руйнування на Кримському мосту спричинила та сама вантажівка, яку всі бачили на відео. Оскільки вона сама не могла б того зробити.

Я не є якимось видатним експертом з вибухівки, але я був причетним до розслідування різноманітних підривів і багато працював з експертами вибухотехніками, і на мою думку – так, в мості було закладено вибухівку у кількох місцях… Вибухи й потужна пожежа, яка потім спалахнула, оці обвали в різних місцях – це все свідчить про те, що вибухівка була закладена в різних локаціях,

– сказав він.

Ексрозвідник США переконаний, що вибухівка була різних типів, а операція планувалася упродовж довгого періоду часу, як і будь-яка операція таких масштабів.

Чи може ФСБ бути причетним до вибуху на мості

Одна з конспірологічних теорій довкола вибуху на Кримському мосту – причетність ФСБ. Девід Дебатто зауважив, що "все може бути", проте він у це не вірить. На його думку, на даному етапі в СБУ було значно більше шансів підірвати міст, принаймні координувати цю роботу.

ФСБ не змогла б провернути цю операцію на даному етапі, СБУ могла б, я впевнений, що вони якщо це і не зробили безпосередньо, то точно координували, хоча зараз відбувається багато підкилимної боротьби в Кремлі, але я в цю версію не вірю,

– вважає Дебатто.

Довідка. Інтерв'ю з Девідом Дебатто ви зможете почитати та подивитися на сайті 24 каналу 18 жовтня, об 11:00.