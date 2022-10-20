У росіян є три варіанти, як далі діяти на Півдні України. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Відхід на лівий берег Херсонщини

За його словами, після того, як буде прийняте рішення командування країни-агресорки щодо виходу з правого берега, то росіяни, найімовірніше, спочатку створять декілька рубежів оборони біля мостів та переправ, які вони побудували поруч з Антонівським мостом та Каховською ГЕС. А вже потім відходитимуть під прикриттям.

Так, 20-тисячному війську загарбників необхідно буде кілька днів, щоб відійти на лівий берег. Ймовірно, окупанти навіть залишать свою техніку.

Все залежатиме від того, який наказ надійде та можливостей перекидання техніки з правого на лівий берег. За кілька днів вони зможуть виконати завдання,

– пояснив Світан.

Наступ в бік Одеси

З військової точки зору, недоцільно перебувати на правому березі з пошкодженими мостами через річку Дніпро. Отже, російські військові мають або піти на лівий берег, щоб вийти з цього "котла", або здійснювати подальший наступ. До того ж на правобережжі перебувають також підрозділи десантних військ країни-агресорки, що призначені для певних кидків.

Другий варіант – це просування далі, тобто використати цей плацдарм для руху в бік Одеси або Вознесенська й далі на так звану Придністровську Молдавську Республіку або саму Молдову,

– зазначив військовий експерт.

"Загалом 20-тисячний корпус може виконати такий кидок, але тільки один раз. Тобто, якщо в них не вийде його виконати, вони будуть майже всі знищені", – повідомив полковник запасу ЗСУ.

Відповідний кидок окупанти, ймовірно, можуть здійснити з-під Снігурівки у напрямку Миколаєва й далі на Вознесенськ або порт "Південний". Таке просування росіян може бути пов'язане з завершенням дії зернової угоди 22 листопада і відбутися у цей час. Адже, поки діють зернові коридори, Росія не може завдавати ударів по одеських портах.

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Закріплення в Херсоні

У тому випадку, якщо окупанти вирішать базуватися на правому березі, їм доведеться піти з деяких позицій. Так, російське угруповання військ може піти в район Херсона, за Інгулець.

Окупанти можуть перейти з лівого на правий берег та тримати вже правий берег Інгульця, Херсон та Антонівський міст і переправи внизу,

– припустив військовий експерт.

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Чому росіянам складно утримувати правобережжя

На думку Світана, військові країни-агресорки не мають можливостей утримувати правий берег Херсонщини у такому вигляді, в якому наразі перебувають на цих територіях. Окупантам не вистачає щільності війська.

Так, для того, щоб утримувати правобережжя Херсонщини Росії треба збільшити щільність військ щонайменше у 1,5 – 2 рази. Крім того, необхідні переправи з лівого на правий берег, які будуть чітко функціонувати. Адже після пошкодження Кримського мосту потік військової амуніції для окупантів стає меншим.

Вони й цей момент беруть до уваги, тому, найімовірніше найближчим часом будуть приймати одне з трьох рішень: або кидок в бік Одеси, або відхід усіх до Херсону та утримання Антонівського моста, або перехід на лівий берег усім 20-тисячним військом,

– підсумував військовий експерт.