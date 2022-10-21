Нет никаких сомнений, что в сложившейся ситуации российский диктатор может дойти до предела. Об этом в эфире 24 канала заявил политический эксперт, глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок.

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Россия может пойти на подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС не будет приравнен к использованию ядерного оружия, которое является нарушением международных конвенций. Впрочем, последствия будут еще хуже, чем применение тактического ядерного оружия.

Если вы спрашиваете меня о Путине, может ли это быть, то вспомните Мариуполь, Бучу. Сколько там убитых. Можно сомневаться, что Путин неадекват? Нет такой основы, чтобы сомневаться в этом,

– заявил Валерий Клочок.

Следовательно, Россия точно может прибегнуть к этому подрыву. Более того, ГУР Минобороны сообщает, что Каховскую ГЭС заминировали еще в апреле – вскоре после оккупации.

"То есть все факты для меня таковы. Единственный момент, который стоит упомянуть – сейчас есть много российских статей о том, что это, мол, России не выгодно. В частности, что Крым не будет получать воду. Это ложь, ведь у Крыма есть опыт долгого существования без пресной воды из Украины», – отмечает специалист.

Следовательно, он убежден, что для Путина и России в целом нет вопроса об угрозе из-за непоставки воды в Крым. По словам эксперта, для Путина в этом главная цель – нанесение Украине как можно большего ущерба.

Особенно учитывая, что они и сейчас прибегают к разрушению инфраструктурных объектов в Украине. В частности, на Востоке и Юге – к разрушению дамб. Они постоянно этим занимаются,

– подчеркивает Клочок.

Россия заменяла Каховскую ГЭС: смотрите видео

Путин не собирается оставаться в Украине

Собеседник убежден, что Владимир Путин не собирается оставаться в Украине, понимая, что окончательно здесь проиграл. Поэтому он хочет лишь нанести максимальный ущерб Украине.

Даже сейчас на телеканалах в России депутаты говорят, что нужно уничтожить электростанции, уничтожить ТЭЦ, чтобы люди замерзали и голодали. Они это продуцируют, понимают, что не могут выиграть, но нанести вред хотят как больше,

– заявил Валерий Клочок.

Он убежден, что в частности, россияне не собираются оставаться на Херсонской области. Ведь под давлением ВСУ уже даже для них очевидно, что они не смогут там быть.

Россия заменировала Каховскую ГЭС: