Російські загарбники виселяють місцеве населення зі своїх будинків. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Прифронтові села переповнені "мобіками"

Ба більше, росіяни не дають тамтешнім жителям вибору – або виселення з власних домівок, або депортація. За словами Гайдая, всі навколишні села вже переповнені новомобілізованими. Зокрема мовиться про Нижню Дуванку та населені пункти, що розташовані в бік Сватівщини та Куп'янська.

Їх дійсно дуже багато і контингент такий – або зеки, або люди, нещодавно ще цивільних професій, але примусово мобілізовані з Росії й вже завезені на Луганщину,

– зауважив голова Луганської ОВА.

Збіговисько російських загарбників не пройшло повноцінної підготовки та злагодження підрозділів. Отже, скоро новомобілізовані окупанти будуть дуже стрімко поповнювати статистику своїх загиблих товаришів.

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