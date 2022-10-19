За задумом окупантів, оборонна лінія простягнеться на десятки кілометрів на Луганщині.

Важливо Росіяни масово та примусово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях

Вона нібито має прикрити підходи до захоплених окупантами Лисичанська та Луганська.

Для будівництва використовують розроблені в СРСР швидкохідні траншейні машини БТМ-3, які багато років зберігалися на складах Міноборони Росії,

– пише російске опозиційне видання.

Водночас журналісти зазначають, що, судячи з досвіду Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані", оскільки:

їх можна прорвати на вузькій ділянці,

або просто оминути.

Що зараз відбувається на Луганщині

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні з Україною. Через велику кількість поранених, лікарні в Луганську просто не приймають цивільних, адже всі місця зайняті окупантами. Така ж ситуація і з моргами. Вони здебільшого заповнені трупами окупантів. Тому для цивільних там місць дуже мало.

Російська ФСБ завербувала "зеків", які відбували покарання на території квазіреспубліки на Луганщині. Всі вони мали виконувати ворожі завдання проти України.

Також ворог продовжує вдаватися до звичної для росіян практики етнічних чисток. На окупованій частині Луганщини загарбники виселяють українців з їхніх помешкань, аби заселити туди російських офіцерів. Подібні випадки зафіксували у населеному пункті Рубіжне Луганської області. Там кадирівці, які прибули для "підсилення" військ окупантів, почали виселяти українців з будинків.

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