Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ. Там додали, що ворог особливо активно тероризує чоловіків Луганщини.

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Чимало таких інцидентів сталося у Станиці Луганській. Там працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд.

За його результатами всі виявилися придатними до військової служби,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Як у Росії обманюють призовників

У Росії ще з кінця вересня триває часткова мобілізація. Окупанти вигадали схему, як брати у військовозобов'язаних гроші й попри це вручати повістки. Зокрема, за російським законодавством студентам приватних університетів із державною акредитацією дають бронь від мобілізації.

Так, у Москві 800 росіян миттєво вступили у "Синергію" на пропозицію деяких приватних осіб з університету. Вартість вступу – близько 180 тисяч рублів. Після того, як росіяни заплатять за навчання гроші, отримують повідомлення від прокуратури. Та через анонімну заяву повідомляє, що всі, хто фейково вступив до "Синергії", порушили закон.

Додамо, що у Петербурзі поліцейські бігли за чоловіком, щоб вручити йому повістку. У мережі опублікували відео. Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов наголосив, що мобілізовані не є ефективними у війні проти України. Вони помирають або потрапляють у полон, але не здатні на наступ.

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