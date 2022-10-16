Часткова мобілізація у Росії набирає з кожним днем все більш феєричних обертів. Хтось влаштовує стрілянину, бо не хоче віддати своє життя на війні за Путіна, а хтось користується старим методом – бере руки в ноги та просто-таки тікає від військкомату та силовиків.

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Найцінніше вміння у Росії – швидкий біг

Скупі протести громадян Росії на початку повномасштабного вторгнення не пройшли даремно. Частина окупантів здобула цінні знання та навички щодо того, як потрібно тікати від силових структур.

Невідомо, чи цей громадянин Росії виходив на "мітинги" проти війни, однак вміння "не дати себе впіймати поліції" він опанував досить добре. Хоча, навіть якщо він цього разу не отримає повістку, це його не врятує. Рано чи пізно силовики Кремля наздоженуть його та відправлять на загибель в Україну.

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Трабли російської "могилізації"

Часткова мобілізація від Путіна нагадає дуже погану, але смішну комедію. Раніше російські так звані засоби масової інформації повідомляли, що Кремль роздає повістки усім підряд. Зокрема, хотіли відправити обороняти Крим 71-річного пенсіонера, що уже 15 років як знятий з військового обліку.

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Російська влада навіть не може нормально вдягнути своїх солдатів. Генеральний штаб Збройних Сил повідомив, що мобілізовані росіяни прибули на Запоріжжя у цивільному одязі. Для них не знайшлось ні бронежилетів, ні нормальної військової форми.

Зверніть увагу! Громадян Росії виловлюють, як безхатніх цуциків, просто на вулицях та відправляють на фронт. Російські "медіа" повідомляють, що повістки роздають у Москві і на ринках, і у хостелах, і в закладах харчування.

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