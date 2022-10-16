Після цього випадку вони почали масово звільнятися. Ймовірно, що провали російської мобілізації незабаром змусять Путіна згорнути її.

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Мобілізація Путіна "тріщить по швах"

Провали російської мобілізації неможливо не помітити. Чоловіки готові зробити все, щоб уникнути призову і відправки на фронт в Україну.

Жорстка критика російського призову стає для росіян звичною справою. Наприклад, нещодавно депутат Держдуми Росії Максим Іванов звинуватив військкомати у Свердловській області у тому, що там "женуться не за якістю, а за кількістю".

Комісари поспішають, адже хочуть швидше закрити призовні квоти. Через це часто "могилізують" чоловіків без бойового досвіду.

Інститут вивчення війни, посилаючись на російські ЗМІ повідомляє, що в Росії загинув 28-річний керівник департаменту уряду Москви. Його мобілізували 23 вересня, а вже 10 жовтня він загинув в Україні.

Росіян обурила ця ситуація, адже депутат не мав бойового досвіду і через це просто став "гарматним м'ясом". Ця гучна смерть стала причиною того, що російські держпосадовці почали активно звільнятися.

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Скільки "могилізованих" росіян щодня помирає в Україні

Політтехнолог Михайло Шейтельман проаналізував слова Владіміра Путіна і вирахував, скільки мобілізованих військовослужбовців з Росії гине в Україні. За його розрахунками, щодня Росія втрачає близько 40 "мобіків".

Річ у тім, що за твердженнями Путіна, 16 тисяч мобілізованих росіян уже воюють на фронті. До цього в Україні було орієнтовно 160 тисяч загарбників.

Виходить, що 10% тих, хто зараз перебуває на фронті, – мобілізовані. Політтехнолог припускає, що кожен 10 ліквідований російський військовий – "мобік".

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