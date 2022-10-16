После этого случая они начали массово увольняться. Вероятно, что провалы российской мобилизации в скором времени заставят Путина остановить ее.

Читайте также Москву накрыли облавами: мобилизуют в метро, хостелах и рынках

Мобилизация Путина "трещит по швам"

Провалы российской мобилизации невозможно не заметить. Мужчины готовы сделать все, чтобы избежать призыва и отправки на фронт в Украину.

Жесткая критика русского призыва становится для россиян обычным делом. К примеру, недавно депутат Госдумы России Максим Иванов обвинил военкоматы в Свердловской области в том, что там "гонятся не за качеством, а за количеством".

Комиссары спешат, ведь хотят поскорее закрыть призывные квоты. Поэтому часто "могилизируют" мужчин без боевого опыта.

Институт изучения войны, ссылаясь на российские СМИ, сообщает, что в России погиб 28-летний руководитель департамента правительства Москвы. Его мобилизовали 23 сентября, а уже 10 октября он погиб в Украине.

Россиян возмутила эта ситуация, ведь депутат не имел боевого опыта и поэтому просто стал "пушечным мясом". Эта громкая смерть стала причиной того, что российские госчиновники начали активно увольняться.

На тему "Увидеть Украину и умереть": в Докучаевске мобилизованный до смерти испугался самолета

Сколько "могилизованных" россиян ежедневно умирает в Украине

Политтехнолог Михаил Шейтельман проанализировал слова Владимира Путина и посчитал, сколько мобилизованных военнослужащих из России гибнет в Украине. По его расчетам, ежедневно Россия теряет около 40 "мобиков".

Дело в том, что, по утверждениям Путина, 16 тысяч мобилизованных россиян уже воюют на фронте. До этого в Украине было ориентировочно 160 тысяч захватчиков.

Выходит, что 10% тех, кто сейчас находится на фронте, – мобилизованные. Политтехнолог предполагает, что каждый 10 ликвидированный российский военный – "мобик".

Обратите внимание – Шойгу сказал, сколько всего россиян мобилизуют: смотрите видео