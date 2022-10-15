Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. У Докучаєвськ на Донеччині окупанти привезли мобілізованих без жодної підготовки.

Зверніть увагу Москву накрили облавами: мобілізовують в метро, хостелах та на ринках

Мобілізований злякався російського літака

Мобілізація в Росії триває з серйозними проблемами, хоч і Путін каже, що нібито все іде за планом. Кремлівський диктатор, оголошуючи мобілізацію, заявляв, що призиватимуть лише тих, у кого є потрібний досвід та необхідні військові спеціальності. Однак на практиці заяви Путіна далекі від реальності. І це вже не вперше.

Це доводить партія мобілізованих, яка прибула в тимчасово окупований Докучаєвськ. Туди відправили чоловіків віком від 30 до 55 років. Туди вони потрапили без жодної підготовки. Мобілізовані дуже перелякані.

Один із них наскільки боявся Збройних Сил України, що побачивши літак, він почав кричати, що "зараз ЗСУ будуть бомбити". Після чого він помер від інфаркту. Та цікаво, що літак, якого так перелякався мобілізований, був російським.

У Москві тим часом масові облави

На брифінгу в Астані 14 жовтня Владімір Путін заявив, що з 21 вересня вже нібито мобілізували 222 тисячі осіб, 16 тисяч з яких уже виконують бойові завдання, а 33 тисячі відправили у підрозділи. Диктатор заявив, що буцімто за 2 тижні мобілізацію завершать. Це підтвердив і речник Путіна Дмітрій Пєсков, який за кілька тижнів до оголошення часткової мобілізації заявляв, що її не буде.

Та якщо вірити словам Путіна, що протягом наступних 2 тижнів у Росії мають мобілізувати ще 78 тисяч осіб. І це лише з урахуванням того, що міністр оборони Сєргєй Шойгу говорив про 300 тисяч осіб, яких хочуть мобілізувати, адже російські опозиційні ЗМІ стверджують, шо в підписаному Путіним указі мова йде про мільйон осіб.

На тлі цього у Москві почалися масові облави – повістки чоловікам вручають біля будинків, на вулицях, будівництвах, ринках, у торгівельних центрах. Крім того, адміністраторів хостелів змушують надавати дані про чоловіків призовного віку, які там зупиняються. Повістки виписують і роздають навіть уночі.

На одній зі станцій метро у Москві вручили повістку чоловіку, який не служив в армії, закінчив спецшколу, перебуває на обліку в психіатра та навіть кілька разів лежав у психлікарні. Ось так у Росії мобілізовують людей "з бойовим досвідом та військовими спеціальностями".

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