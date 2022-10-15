Темпи "могилізації" росіян не збавляють обертів, кремлівський режим видає повістки своїм громадянам і в метро, і на ринках, і в хостелах. Також російські засоби масової інформації повідомляють, що мобілізують на фронт навіть пенсіонерів.

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Путін відправляє воювати 71-річного чоловіка на війну

"Славнозвісне" гасло російської пропаганди "Діди воювали" можна тепер доповнити так: "Діди воювали та ще повоюють". В Росії чоловік, якому виповнився 71 рік, отримав повістку. За його словами, його ледь не відправили у Крим.

Я думаю, вони очманіли. У 71 рік у Крим мені їхати… 15 років тому я був знятий з обліку,

– сказав чоловік.

Російському пенсіонеру не варто було б так дивуватися, адже значну частину свого життя він живе за правління диктатора Путіна. Кровожерливому президенту було і є байдуже на своїх громадян – він буде відправляти на загибель в Україну навіть 70-річних.

Чоловік скаржиться, що йому прийшла повістка на 71 році життя: дивіться відео російських ЗМІ

У Путіна проблеми з мобілізацією

Політолог Аббас Галлямов прокоментував закінчення часткової мобілізації в Росії. За його словами, заява Владіміра Путіна про закінчення мобілізації через 2 тижні, є свідченням того, що в диктора проблеми з призовом військових. Цей "проєкт" про відправлення на загибель в Україну громадян Росії не спрацював і не виправдав себе.

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Окрім того, з'явилась інформація, що в Росії знайшли мертвим військового комісара Романа Маліка. Загинув він за загадкових обставин. Поки невідомо, чи вбили його, чи він наклав на себе руки.