Росія поступово рухається до занепаду через введені санкції. І що б не говорила ворожа пропаганда, Кремль уже не може в достатніх об'ємах виготовляти озброєння для своєї армії.

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Санкції позбавили Росію доступу до мікроелектроніки

Заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адеймо повідомив, що військово-промисловому комплексу Росії ледве вдасться виробляти та обслуговувати "критично важливе" озброєння.

Окупантам потрібна зброя для того, щоб вести війну проти України. Однак через міжнародні санкції у держави-терористки тепер немає доступу до мікроелектроніки.

У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що у них не вистачає іноземних компонентів,

– зазначив Адейомо.

Також міністр констатував, що два найбільших російських виробники мікроелектроніки тимчасово зупинили виробництво. Які саме підприємства більше не функціонують, чиновник не сказав.

Війна для Путіна стає все більш проблемною

Через 7 місяців від початку повномасштабного вторгнення можна ствердити, що ця "воєнна операція" є для Кремля повним провалом. "Друга армія світу" постійно змушена тікати через стрімкий контрнаступ Збройних Сил України. Ймовірно, найближчим часом окупантам не вдасться тримати оборону в окупованому Херсоні.

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Окрім того, наближається зима, що ускладнює для Путіна ефективне введення бойових дій. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що окупанти в зимовий період матимуть проблеми з логістикою. Їм нічого не залишиться робити, як атакувати критичну інфраструктуру.

Виживати коштом продажу нафти Росії також не вдасться. Доходи Кремля від експорту нафти у вересні скоротились на 17,3%. Це доволі високий показник.

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