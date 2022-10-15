Россия постепенно движется к упадку из-за введенных санкций. И что бы ни говорила вражеская пропаганда, Кремль уже не может в достаточных объемах производить вооружение для своей армии.

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Санкции лишили Россию доступа к микроэлектронике

Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адеймо сообщил, что военно-промышленному комплексу России едва удастся производить и обслуживать "критически важное" вооружение.

Оккупантам нужно оружие для того, чтобы вести войну против Украины. Однако из-за международных санкций у государства-террориста теперь нет доступа к микроэлектронике.

В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что у них не хватает иностранных компонентов,

– отметил Адейомо.

Также министр констатировал, что два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно остановили производство. Какие предприятия больше не функционируют, чиновник не сказал.

Война для Путина становится все более проблемной

Через 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения можно утверждать, что эта "военная операция" является для Кремля полным провалом. "Вторая армия мира" постоянно вынуждена бежать из-за стремительного контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Вероятно, в ближайшее время оккупантам не удастся держать оборону в оккупированном Херсоне.

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Кроме того, близится зима, что усложняет для Путина эффективное введение боевых действий. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что у оккупантов в зимний период будут проблемы с логистикой. Им ничего не останется делать, как атаковать критическую инфраструктуру.

Выживать за счет продажи нефти России также не удастся. Доходы Кремля от экспорта нефти в сентябре сократились на 17,3%. Это достаточно высокий показатель.

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