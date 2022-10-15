Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, из-за природных условий российские военные окажутся в достаточной патовой ситуации на фронте.

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У россиян будут проблемы с логистикой зимой

Коваленко отметил, что с наступлением зимы у российских захватчиков возникнет серьезная проблема с логистикой.

Логистика – это ахиллесовая пятка для российских оккупационных войск. Не только для российских. Эта проблема была еще и в советской армии. Они, фактически, по наследству переняли с тактикой и стратегией ведения боевых действий,

– сказал он.

Военно-политический обозреватель убежден, что именно зимой оккупанты значительно снизят свои возможности, даже несмотря на то, какое влияние будут оказывать ВСУ на их логистические артерии.

К тому же не забываем, что некоторые направления, например, такое, как Южный плацдарм, полностью зависят от одной логистической артерии, объединяющей Российскую Федерацию с временно оккупированным полуостровом Крым,

– заметил Коваленко.

По его словам, если на этой логистической артерии произойдет какой-то один или больше инцидентов, то Южный плацдарм фактически останется без полноценной логистической связи с Россией.

А через Донбасский плацдарм нереально осуществлять такие поставки. Более того, зимой эта ситуация только ухудшится,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Поэтому, добавил он, учитывая природные условия, российские военные окажутся в достаточной патовой ситуации.

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Будут ли зимой ракетные удары России.

Коваленко уверен, что зимой Российская Федерация продолжит наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Она не сможет делать этого каждый день. Она будет делать это как-то масштабно,

– отметил военно-политический обозреватель.

Ведь, пояснил он, у России нет ракетных ресурсов для того, чтобы осуществлять 50, 60, 70 или 80 ракетных обстрелов в сутки, делая это в формате 24 на 7.

Они могут накопить этот ресурс и осуществить масштабные обстрелы, например, уже в конце ноября или начале декабря,

– сказал Коваленко.

По его словам, этого времени хватит, чтобы накопить определенное количество боекомплекта на аэродромах, увезти из других регионов России. К тому же не стоит забывать о производстве, пусть даже и небольшого количества.

Поэтому именно месяц – полтора является фактически той паузой, которая необходима России для того, чтобы накопить боекомплект, осуществить масштабный обстрел, а затем еще несколько дней наносить уже менее интенсивные удары по территории Украины, – заявил он.

Военно-политический обозреватель также не исключает, что Россия может накапливать БПЛА-камикадзе, чтобы именно зимой увеличить количество ударов по территории Украины.

Кстати говоря! В Кремле неоднократно раздавались призывы о переговорах с Украиной. Однако России они нужны только для того, чтобы достичь режима прекращения огня на фронте и подготовиться к новому наступлению.

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